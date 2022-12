Pfarrer-Ehepaar seit 20 Jahren in Mediasch

Ausgabe Nr. 2798

Am 12. Dezember 2022 erfüllen sich 20 Jahre, seitdem Hildegard Depner und Gerhard Servatius in Mediasch zur Pfarrerin bzw. zum Pfarrer ordiniert wurden. Der damalige Bischof Dr. Christoph Klein ordinierte im selben Gottesdienst gleich vier Absolventen, unter denen zwei Frauen.

Die erste Frauenordination hatte erst im Jahr 2000 stattgefunden: Pfarrerin Birgit Hamrich wurde in Hermannstadt ordiniert und gemeinsam mit ihrem Mann, Pfarrer Hans Hamrich, hat sie bis August 2002 in Bistritz gelebt und gearbeitet.

Hildegard Servatius-Depner stammt aus Leblang bei Reps und hat nach dem Abschluss des Brukenthal-Gymnasiums in Hermannstadt und München Theologie studiert. Ihr Vikariat hat sie in Heltau geleistet, begleitet von Dr. Stefan Cosoroabă.

Gerhard Servatius-Depner stammt aus Zeiden und hat nach Abschluss des Honterus-Gymnasiums in Kronstadt Theologie in Hermannstadt und São Leopoldo in Brasilien studiert. Das Vikariat hat er in Bistritz, im Nösnerland und in der Bukowina geleistet, zu Beginn von Pfarrer Hamrich begleitet, danach von Pfarrer Johann Dieter Krauss.

Beide Absolventen kamen schon am 1. Oktober 2002 nach Mediasch. Die Ordination im Dezember war ein besonderes Ereignis, auch weil zugleich Pfarrerin Helga Rudolf für Schäßburg und Pfarrer Alfred Dahinten für Heltau ordiniert wurden.

Aus: Schritte zwischen allen Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks A. B. Mediasch