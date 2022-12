13.013 Sitzplätze hat das neue Stadion

Das Stadion ist auch geeignet für internationale Fußballspiele und für Konzerte

221 Millionen Lei (rund 43 Mio. Euro) aus dem städtischen Haushalt hat das Hermannstädter Bürgermeisteramt für das neue Stadion ausgegeben, das diese Woche eröffnet wurde. Da es einen UEFA4-Standard hat, können hier auch offizielle Wettkämpfe ausgetragen werden. Und jetzt hat Hermannstadt auch endlich einen passenden Veranstaltungsort für große Konzerte, so dass man nicht immer nach Klausenburg oder Bukarest fahren muss, um berühmte Musiker und Bands live zu erleben.

„Ausschließlich aus dem eigenen Haushalt hat das Bürgermeisteramt Hermannstadt den Bau dieses Stadions finanziert und somit kann man sagen, dass jeder Hermannstädter einen finanziellen Beitrag zur Verwirklichung des Stadions geleistet hat”, erklärte Bürgermeisterin Astrid Fodor bei der Einweihung am Dienstag. Dabei erklärte sie, dass das die größte Investition der Stadt in den letzten Jahrzehnten ist. „Die Hermannstädter wollen Sport treiben und Sport sehen, deshalb investieren wir als Stadtverwaltung gleichermaßen in diesen Bereich wie auch in die Freizeitgestaltung, damit Hermannstadt eine Stadt ist, in der es sich gut leben lässt”, so die Bürgermeisterin. Sie unterstrich auch, dass das Stadion für Personen mit Behinderung optimiert ist, von den Parkplätzen bis zu den Sitzplätzen und Toiletten. „Weil aber Hermannstadt für sein Kulturleben bekannt ist, bietet das Stadion auch Möglichkeiten, andere Kulturevents zu organisieren als bisher. Ich spreche besonders von großen Konzerten mit berühmten Musikern und viel Publikum.” Dementsprechend wurden auch das Sound-System und die Beleuchtung dafür optimiert. „Wir erwarten jetzt Organisatoren, die solche Events gestalten können”, erklärte Astrid Fodor. Im Anschluss bedankte sie sich bei allen Partnern für die Zusammenarbeit, beginnend mit den Stadträten, die bereits 2018 das Projekt bewilligt haben.

Gebaut wurde das Stadion von der Hermannstädter Firma CON-A, die in diesem Bereich bereits Erfahrung hat und Stadien u. a. in Klausenburg und Craiova gebaut hat. CON-A-Chef Mircea Bulboacă sagte zu Beginn, dass jenes in Hermannstadt das schwierigste Projekt war, wegen den vielen logistischen Problemen, von der Covid-19-Pandemie bis zu Krieg, Energiekrise und überhöhten Kosten für Baumaterialien.

Bei der Eröffnung erklärte der Vorsitzende des Rumänischen Fussballverbands, Răzvan Burleanu, dass auf dem Hermannstädter Stadion auch internationale Fußballspiele ausgetragen werden dürfen, das erste davon ist Rumänien U21 gegen Deutschland U21 am 28. März 2023, in Vorbereitung auf das UEFA Under 21 Championship, das vom 21. Juni bis 8. Juli in Rumänien und Georgien stattfinden wird. Durch das UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement werden die Kriterien festgelegt, um europäische Fußballstadien zu klassifizieren. Es gibt vier Kategorien: 1, 2, 3 und 4, das Hermannstädter Stadion hat die höchste davon. „Anfang des nächsten Jahres soll die UEFA eine Komission nach Hermannstadt schicken, um die Zulassung zu bestätigen”, so Burleanu.

Nach der Pressekonferenz gab es einen Rundgang und im Anschluss wurde das Stadion eröffnet, wobei Hunderte von Kindern und die Fußballer vom FC Hermannstadt den Rasen testen durften. Das erste offizielle Spiel findet morgen, dem 10. Dezember, 19 Uhr, gegen Farul Konstanza statt.

Technische Informationen:

– Das Stadion verfügt über insgesamt 13.013 Sitzplätze und 16 Zugangswege.

– Das Stadion verfügt über die durch UEFA-Norm geforderte Beleuchtung.

– Das Stadion umfasst Umkleideräume für Sportler, Trainer und Balljungen, Massageräume, medizinische Kabinen, Saunen, einen Trainingsraum und einen Kraftraum.

– Die beiden vollfarbigen Anzeigetafeln (8,96 x 4,80 m) können grafische Logos und Animationen anzeigen und Live-Bilder aufnehmen. Die Tafeln sind elektronisch, mit EMC-LEDs ausgestattet und bei Sonnenlicht gut sichtbar.

– Das Stadion bietet die Infrastruktur für Leichtathletik: eine 400 m lange Leichtathletikbahn mit 4 Bahnen von je 1,22 m Breite, eine Leichtathletikhalle mit eigenen Umkleideräumen und Toiletten. Die Halle wurde dem Schülersportclub Șoimii zur kostenlosen Nutzung überlassen.

– Das Stadion verfügt über eine Boxhalle mit eigenen Umkleideräumen und Toiletten.

– Es umfasst Räume für Medienvertreter (nach UEFA-Norm) und bietet die Möglichkeiten für Live-Übertragungen im Fernsehen.

– Insgesamt gibt es 21 Verpflegungseinrichtungen.

Ruxandra STĂNESCU