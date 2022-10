Nachrichten

Ausgabe Nr. 2790

Astra Film Fest

Hermannstadt. – Die 29. Auflage des Astra-Dokumentarfilmfestivals findet vom 9. bis 16. Oktober in Hermannstadt statt. Die Filme werden im Thaliasaal, beim Sitz des Astrafilm-Studios und bei CineGold in der Promenada Mall am Bahnhof gezeigt.

Die Filme für Erwachsene sind rumänisch und englisch untertitelt. Karten unter https://bilete.astrafilm.ro zu finden. Ein Festivalabo kostet 190 Lei, ein Tagesabo 35 Lei und eine Eintrittskarte pro Film 20 Lei. Näheres zum Festival unter: www.facebook.com/AstraFilmFestival oder www.astrafilm.ro. (RS)

Bibelmobil und Orgelkonzerte

Hermannstadt. – Eine europaweite Aktion ist derzeit bis einschließlich Montag, den 10. Oktober d. J. zu Gast auf dem Huetplatz vor der evangelischen Stadtpfarrkirche, gibt die evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt bekannt. Das Bibelmobil bietet täglich zwischen 9 und 19 Uhr Einzelpersonen und Gruppen die Möglichkeit, die Welt der Bibel anschaulich kennenzulernen. Nähere Informationen unter www.bibelmobil.de

In der evangelischen Stadtpfarrkirche sind am darauffolgenden Wochenende einige Sonderveranstaltungen geplant. So findet am Freitag, dem 14. Oktober, 19 Uhr, eine Taizéandacht mit Frère Kilian aus Taizé statt, und um 21 Uhr wird auf der Orgelempore der Stadtpfarrkirche der Stummfilm ,,The Bank“ (die Bank) von Charlie Chaplin gezeigt, dazu bietet Stadtkantorin Brita Falch Leutert Orgelimprovisationen.

Am Samstag, dem 15. Oktober, 16 Uhr, gibt es eine in Zusammenarbeit mit Interact organisierte Orgelvorführung und -erklärung auf den Emporen der Stadtpfarrkirche mit einer kleinen Theaterszene von Dagmar Dusil. Mitwirkende sind Daniel Plier, Elisa Gunesch und verschiedene Musikerinnen und Musiker. Um 19 Uhr bestreiten Brita Falch Leutert und Jürg Leutert ein in Zusammenarbeit mit der Schweizer Botschaft Bukarest veranstaltetes Benefizkonzert zur Restaurierung der Sauerorgel mit MusikerInnen der Hermannstädter Staatsphilharmonie. (BU)

Deutsche Premiere am Wochenende

Hermannstadt. – Mit „Die Zofen” von Jean Genet in der Regie von Hunor Horváth bringt die deutsche Abteilung des Radu Stanca-Nationaltheaters morgen, Samstag, den 8. Oktober, 19 Uhr, die erste Premiere der neuen Spielzeit auf die Bühne. Eine weitere Vorstellung findet am Tag darauf, Sonntag, den 9. Oktober, 17 Uhr, statt. Es spielen: Yannick Becker, Benedikt Häfner, Daniel Bucher und Ana Tiepac. Das Bühnenbild hat Előd Golicza entworfen, die Kostüme Zsófia Gábor, für Video und Visuals zeichnet Dan Basu verantwortlich, für Lichtdesign Cristian-Gabriel Niculescu und für die Choreografie Edith Buttingsrud Pedersen. (BU)

Samstagkonzert

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt konzertiert am Samstag, dem 8. Oktober, 19 Uhr, Renée Anne Louprette (USA, Orgel). (BU)

Das Banat im Fokus

Hermannstadt. – Die Europäische Kulturhauptstadt Temeswar 2023 und das Banat stehen am Sonntag, 9. Oktober, ab 17 Uhr, im Mittelpunkt einer Buchpräsentation von Pfarrer Dr. Jürgen Henkel im Erasmus-Büchercafé. Der Theologe aus Bayern stellt das neue Buch „Christentum und kirchliches Leben im Banat in Geschichte und Gegenwart“ aus seiner Buchreihe „Deutsch-Rumänische Theologische Bibliothek/DRThB“ vor, das im Schiller-Verlag erschienen ist. Mehr dazu auf Seite 5. (BU)

Karten für Piano Rocks

Hermannstadt. – Karten für das Konzert „Piano Rocks”, das am Sonntag, dem 9. Oktober, 19 Uhr, im Ion Besoiu-Kulturzentrum stattfindet, kann man unter www.iabi let.ro/bilete-piano-rocks-simfonic-78667/ kaufen (50 und 75 Lei). (RS)

Leckeres in Girelsau

Girelsau/Bradu. – Das ,,Festival der Leckereien vom Alt“ (Festivalul bunătăților din Țara Oltului) findet am Sonntag, dem 9. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in Girelsau statt. Lokale Produzenten werden an Ständen, die bei der Ortseinfahrt aus Richtung Hermannstadt aufgestellt sind Gemüse, Obst, Käse, Wurstwaren anbieten. (AP)

Seniorentreffen am Dienstag

Hermannstadt. – Das Seniorentreffen des DFDH findet am Dienstag, dem 11.Oktober, 15 Uhr, im Spiegelsaal im Forumshaus statt. Dabei präsentiert die HZ-Chefredakteurin Beatrice Ungar den Bildvortrag ,,Hermannstädter Ansichten”, den die Senioren in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen genießen können. (AP)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Zwei neue Gedichtbände von Hermannstädter Autorinnen werden am Donnerstag, den 13. Oktober, 17 Uhr, im Festsaal der Astra-Bibliothek vorgestellt. Es handelt sich ,,Flagrant delict de emoție“ (EIKON-Verlag) der Informatikerin Luminița Giurgiu, und um den zweisprachigen Gedichtband der Rumänischlehrerin Andra Tischer ,,Schimb de iubire/Liebestausch“ (Honterus-Verlag). (BU)

Vernissage im Kunsthaus 7B

Michelsberg. – Arbeiten aus seiner Serie ,,Transcience – The Impermanence of Being“ zeigt der in Michelsberg lebende, international renommierte Foto-Künstler Daniel Munteanu vom 16. Oktober bis 4. Dezember im Kunsthaus 7B. Die Vernissage findet am Sonntag, den 16. Oktober, 16 Uhr, im Beisein des Künstlers statt. Munteanu ist bekannt für seine tiefgreifenden und ausdrucksstarken Foto-Abstraktionen, die aus einer messerscharfen Beobachtung hinüber reichen in die Welt der Vorstellung. Die Ausstellung in Michelsberg ist eine Fortsetzung Ausstellung, die Munteanu 2019 in der zeitgenössischen Galerie des Brukenthalmuseums gezeigt hatte. (BU)

Collage-Wettbewerb

Hermannstadt. – Das Kulturzentrum organisiert einen Online-Collage-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler aus Rumänien (12-15 bzw. 16-19 Jahre; dt. oder rum.) zum Thema „30 Jahre deutsch-rumänische Freundschaft und Partnerschaft in Europa”. Einsendeschluss ist der 16. Oktober, an cursuri@ccgsibiu.ro. Näheres unter kulturzentrum-hermannstadt.ro/concurs-colaj-2022. (RS)

Jazzfestival Ende Oktober

Hermannstadt. – Die 50. Auflage des Hermannstädter Internationalen Jazzfestivals findet vom 25. bis 30. Oktober statt. Zum Auftakt am Dienstag, dem 25. Oktober, konzertieren ab 13 Uhr in Hermannstadts Altstadt unter dem Motto ,,Musik für den Frieden“ die Militärkapelle der Nicolae Bălcescu-Akademie der Bodentruppen und die Neppendorfer Blaskapelle. Ab 18 Uhr bringen Alexandru Tomaselli und Ralu Stoica in der evangelischen Stadtpfarrkirche ,,Musik für die Seele“ zu Gehör. Ein Jazz-Theaterstück wird am Mittwoch, dem 26. Oktober, 19 Uhr, auf der Bühne des Radu Stanca-Nationaltheaters aufgeführt und am Donnerstag, dem 29. Oktober, 19 Uhr, konzertiert JazzyBIT (Rumänien) im Festsaal der Astra-Bibliothek. Es folgen jeweils ab 19 Uhr im Thaliasaal drei volle Jazzabende: Am Freitag, dem 28. Oktober, mit Szilárd Banai & Friends (Ungarn), dem Nationalen Jazzorchester Frankreichs (ONJ) und 7thSense (Rumänien), am Samstag, dem 29. Oktober, mit dem Maria João & Mário Laginha Quartett (Portugal) und dem Ramon Valle Quintett (Kuba/Deutschland/Spanien/Frankreich) und am Sonntag, dem 30. Oktober, mit der Kristin Asbjørnsen Band (Norwegen/Gambia) und Fish in Oil (Serbien).

Näheres zum Programm und zum Kartenvorverkauf unter www.sibiujazz.ro

Georg Dehio-Kulturpreis 2023

Potsdam. – Der Georg Dehio-Kulturpreis wird im Herbst 2023 zum elften Mal verliehen. Mit dieser von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien dotierten Auszeichnung würdigt das Deutsche Kulturforum östliches Europa besondere Leistungen in der Erforschung, Bewahrung und Präsentation von Zeugnissen des gemeinsamen kulturellen Erbes in Regionen des östlichen Europa, in denen Deutsche gelebt haben oder heute noch leben, sowie herausragendes Engagement für gegenseitiges Verständnis und interkulturellen Dialog.

Kandidatenvorschläge können bis zum 31. Oktober 2022 an Deutsches Kulturforum östliches Europa, Berliner Straße 135, 14467 Potsdam eingesandt werden. Näheres zu der Ausschreibung unter www.kul turforum.info

Stadtschreiber in Temeswar

Potsdam/Temeswar. – Das Deutsche Kulturforum östliches Europa schreibt in Zusammenarbeit mit der Stadt Temeswar und dem Demokratischen Forum der Deutschen im Banat ein von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien dotiertes Stipendium einer Stadtschreiberin/eines Stadtschreibers in Temeswar (Rumänien) aus. Deutschsprachige oder deutsch schreibende Autorinnen und Autoren, die bereits schriftstellerische oder journalistische Veröffentlichungen vorweisen können, sind eingeladen, sich um das Stipendium in Temeswar zu bewerben. Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa hat als Ziel, das gemeinsame kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn in Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen einst (auch) Deutsche gelebt haben und heute noch leben, in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen sowie herausragendes Engagement für gegenseitiges Verständnis und interkulturellen Dialog zu fördern.

Die Stadtschreiberin/der Stadtschreiber soll am kulturellen Leben der Stadt Temeswar teilnehmen und Themen der gemeinsamen Kultur und Geschichte in der Stadt in ihrem/seinem Werk thematisieren und reflektieren sowie breiten Kreisen anschaulich vermitteln. Die literarischen Annäherungen an die Stadt und deren Kulturlandschaft sollen laufend in einem Internet-Blog dokumentiert werden, der auch ins Rumänische übersetzt wird.

Über die Vergabe der Stadtschreiberstelle, verbunden mit einem monatlichen Stipendium von 1.200 Euro für fünf Monate (Frühjahr bis Herbst 2023), einer kostenlosen Wohnmöglichkeit in Temeswar und Reisemitteln, entscheidet im Dezember 2022 eine fünfköpfige Jury.

Interessierte müssen die Bewerbungsunterlagen bis zum 28. Oktober 2022 (Datum der E-Mail) senden an deutsches@kultur forum.info

Näheres zu der Ausschreibung unter www.kulturforum.info

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 8. Oktober, 17-18 Uhr/Sonntag, 9. Oktober, 10-11 Uhr: ,,Hands on Conservation“- Sommerschule in Trappold.

TVR 2, Dienstag, 11. Oktober, 13.00-13.30 Uhr: Wallfahrt nach Maria Radna.

TVR 1, Donnerstag, 13. Oktober, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: „Apollonia Hirscher”-Preis; Oktoberfest in Kronstadt; Germanisten-Kongress in Konstanza, 30 Jahre Saxonia-Stiftung.