Es tut den Kindern gut

Schülertagesstätte ,,Arche Noah“ feierte 20. Jubiläum

Ausgabe Nr. 2791

,,Viele Geschichten von Kindern könnten diese Räume erzählen“, stellte Marianne Dithmar, langjährige Vorsitzende des Kirchenvorstands Bad Wilhelmshöhe und Vorsitzende der von dieser Kirchengemeinde in Kassel gegründeten Stiftung ,,Schülertagesstätte Arche Noah“ bei der Feierstunde zum 20. Jubiläum dieser Einrichtung in Heltau am Donnerstag der Vorwoche.

Schon seit 1991 engagiert sich die Kirchengemeinde Kassel Bad Wilhelmshöhe in Rumänien, seit 1994 bis heute in Heltau. Hier wurde 2001 die Schülertagesstätte „Arche Noah“ für bedürftige Kinder gegründet. Ca. 35 Jungen und Mädchen bekommen regelmäßig eine warme Mahlzeit, Hilfe bei den Hausaufgaben und Raum zum Spielen. Inzwischen werden auch die jungen Erwachsenen, die die Arche verlassen haben und in Ausbildung und Beruf stehen, weiterhin begleitet.

Marianne Dithmar, die diese Arbeit ins Leben gerufen hat und sie seither vor Ort, mit Unterstützung des Diakonischen Werks e. V. Rumänien, dessen Geschäftsführer Wieland Köber bei der Feierstunde dabei war, begleitet, dankte allen, die dazu beitragen, dass diese Einrichtung besteht. Allen voran die Stadt Heltau, die ihren Beitrag verlässlich leistet, der Lions Club, die Firmen Swoboda, GLS, Simpa und Wenglor.

Was das engagierte Mitarbeiterteam betrifft, konnten sich die Anwesenden davon überzeugen, wie gut es den Kindern tut, in dieser Einrichtung aufgenommen zu sein.

Und noch etwas: Fast alle der ca. 300 bisher hier betreuten Kinder haben inzwischen ihren Weg gefunden, was ein Ansporn für die weitere Unterstützung sei, sagte Dithmar zum Schluss.

B. U.