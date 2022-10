Astra Film festival hat begonnen

Ausgabe Nr. 2791



Die 23. Auflage des Astra Film Festivals hat am Sonntag, dem 9. Oktober, mit einer Eröffnungsgala im Thaliasaal in Hermannstadt begonnen. Bis zum 16. Oktober können insgesamt 66 Dokumentarfilme in den Sälen des CineGold-Kinos, im Thaliasaal, AstraFilm-Studio und im Dome auf dem Großen Ring verfolgt werden. Am Eröffnungsabend wurde der rumänische Film „Pocalul. Despre fii și fiice“ von Cătălina Tesăr und Dana Bunescu gezeigt, der das Leben einer Roma-Familie aus der Nähe von Hermannstadt dokumentierte. Durch den Abend führte Amalia Enache, Nachrichtensprecherin beim TV-Sender Pro TV. Der Film wurde durch die Band „Taraf de Caliu“ eingeleitet, die die Zuschauer in die passende Stimmung versetzte. Eröffnungsreden gab es von Seiten der Organisatoren Dumitru Budrala und Csilla Kató, sowie vom stellvertretenden Kreisratsvorsitzenden Marcel Luca. Virtuelle Einladungen zum Festival, gesprochen von dem Schauspieler Victor Rebengiuc und dem Sportler David Popovici wurden per Projektor eingeblendet.

Die Gewinnerfilme des Festivals werden am Samstag, ab 19 Uhr, im Thaliasaal bekanntgegeben und am Sonntag werden sie ab 10 Uhr ebenda gezeigt.

Unser Bild (v. l. n. r.): Dana Bunescu, Amalia Enache, Nina (die Protagonistin aus dem Eröffnungsfilm) und Cătălina Tesăr nach der Vorstellung des Films „Pocalul. Despre fii și fiice“.

Foto: Cynthia PINTER