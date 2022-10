Alle auf dem Siegertreppchen

Erfolgreicher Wohltätigkeitsbasar für das Kinderhospiz

Ausgabe Nr. 2790

,,Alle Beteiligten gehören auf das Siegertreppchen“ schlussfolgerte Ernestine Bogdan, die Initiatorin des Wohltätigkeitsbasars, der am Samstag zugunsten des Kinderhospizes des Dr. Carl Wolff-Vereins im Forumshaus stattgefunden hat. Schon während sie vor geraumer Zeit selbst im Kinderhospiz helfen konnte, war in ihr die Idee gekeimt, eine Unterstützung für diese Einrichtung aufzubringen. Als sie die Initiative bekannt gab, war sie regelrecht überwältigt von der Beteiligung.

Die Besucherinnen und Besucher des Wohltätigkeitsbasars konnten sich an den einladend gestalteten Ständen eindecken mit allem, was man so braucht. Marmelade, Tee, Wollsocken, Wollhandschuhe, Tischdecken, Topfblumen, Seidenschals, sogar Bio-Zwiebel, Spielsachen, Bücher, DVDs und CDs, Basteleien, alles fand Abnehmer.

Der Basar bot auch den Frauen vom Deutschen Wirtschaftsclub Siebenbürgen, den ,,Besseren Hälften“, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder eine Kuchen- und Kaffeetheke aufzustellen, wobei sie bei den Ständen der 12 Klassen von der Brukenthalschule auf Konkurrenz stießen, wo die Schülerinnen und Schüler mit viel Enthusiasmus ihre selbstgebackenen Kuchen anpriesen.

Auf das Siegertreppchen stellt die Initatorin wie schon eingangs erwähnt alle Beteiligten. Dieses sind: das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt, die Handarbeitskreise aus Hermannstadt und Neppendorf, die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 vom Samuel von Brukenthal-Gymnasium, die ,,Besseren Hälften“ vom DWS, das Deutsche Konsulat, der Diakoniehof Schellenberg, das Gemeindezentrum Hammersdorf und als Privatpersonen Sigrun Hann, Carmen Schuster, Andreas Huber, Hildrun Schneider, Hans-Georg Junesch und Bogdan Alin Stancovici.

Den Erlös, rund 30.500 Lei, überreichten Vertreterinnen und Vertreter der Beteiligten am Dienstag an Ortrun Rhein, der Leiterin des Altenheims und des Kinderhospizes des Dr. Carl Wolff-Vereins.

B. U.