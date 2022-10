Nachrichten

Ausgabe Nr. 2789

Lehrertag an der Bergschule

Schäßburg. – Der 31. Siebenbürgische Lehrertag ist dem Thema ,,Die deutschen Schulen in Siebenbürgen zwischen Tradition und Moderne“ gewidmet und findet am Samstag, dem 1. Oktober, und am Sonntag, den 2. Oktober in Schäßburg statt.

Veranstalter ist die Schulkommission des Siebenbürgenforums, die Schäßburg als Austragungsort gewählt hat, weil die dortige Bergschule, heute Joseph Haltrich-Lyzeum, in diesem Jahr ihr 500. Gründungsjubiläum feiert.

Die Eröffnung des 31. Siebenbürgischen Lehrertags findet am Samstag, dem 1. Oktober, 10 Uhr, in der Klosterkirche statt, das Referat zum Schwerpunktthema hält Unterstaatssekretär Thomas Șindilariu vom Departement für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Rumänischen Regierung. Desgleichen sind Grußworte der Ehrengäste vorgesehen. Es folgt wie gewöhnlich Gruppenarbeit in verschiedenen Räumen der Bergschule.

Die Präsentationen und die Auswertung der Gruppenarbeit finden am Sonntag, dem 2. Oktober, nach dem Gottesdienst (10 Uhr) und einer Stadtführung (ab 11.10 Uhr) statt. (BU)

Wohltätigkeitsbasar im Forumshaus

Hermannstadt. – Ein Wohltätigkeitsbasar zugunsten des Kinderhospizes des Dr. Carl Wolff-Vereins findet am 1. Oktober im Forumshaus von 10 bis 16 Uhr statt. Bei der Privatinitiative machen die Nähkreise aus Hermannstadt und Neppendorf, die ,,Besseren Hälften“ vom Deutschen Wirtschaftsclub Siebenbürgen, der Diakoniehof Schellenberg, das Gemeindezentrum Hammersdorf und das Samuel von Brukenthal-Gymnasium mit. Gesticktes und Gestricktes, Basteleien sowie Secondhand-Objekte und -Kleidung werden angeboten. Eine Kaffeestube und selbstgebackener Kuchen sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. (BU)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Der Band „Der Kaiser reist incognito. Joseph II. und das Europa der Aufklärung“, von Monika Czernin, wird im Rahmen der Tagung „Zwischen Bollwerk und Brücke? Der habsburgische Südosten Europas. Kultur-Raum-Konzepte seit dem 18. Jahrhundert” heute, ab 18 Uhr, im Deutschen Kulturzentrum Hermannstadt (Str. Timotei Popovici Nr. 9) vorgestellt.

Dazu laden die Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa e. V. Tübingen, die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München und das Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften Hermannstadt ein. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Babeș-Bolyai Universität, mit der Lucian-Blaga Universität und mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt statt. (RS)

Ökotourismus-Messe

Hermannstadt. – Eine Ökotourismus-Messe findet ab heute bis 2. Oktober, zwischen 11 und 18 Uhr im Thalia-Saal statt. Die Messe wird zum 3. Mal im Rahmen des Programmes „Wanderjahre” des Hermanstädter Kreisrates organisiert, diemal für Herbst- und Winterangebote im Kreis Hermannstadt. (RS)

Sibiu Classic Rally

Hermannstadt. – Die „Sibiu Classic Rally” findet heute und am Samstag in Hermannstadt und Umgebung statt. Die Wetttrennen beginnen heute, ab 11 Uhr vom Großen Ring, gefahren wird am Freitag und am Samstag in mehreren Etappen. Die Siegerehrung findet am Samstag, 19 Uhr, am Großen Ring statt. Am Samstag ist auch die Retro-Herbstparade der klassischen Autos geplant, zwischen 16 und 20 Uhr, ebenfalls auf dem Großen Ring. Näheres unter htt ps://sibiuclassicrally.ro. (RS)

Epilog des Festivals

Hermannstadt. – Als Epilog für das Festival „25 Stunden Non-Stop-Theater”, dass am vergangenem Wochenende stattgefunden hat, wird bis Sonntag jeden Abend ein Theaterstück aufgeführt. Karten kann man online kaufen, unter m.iabilet.ro/bilete-festivalulteatrunonstop (35 Lei) oder bei der Abendkassa (50 Lei). Programm auf Facebook, unter „Epilogul Festivalului 25 de ore de teatru non-stop cu cele vizuale”. (RS)

Herbstkriterium

Hermannstadt. – Der Fahrradwettbewerb „Herbstkriterium” (19 km) findet morgen, den 1. Oktober, ab 9 Uhr statt. Gefahren wird bis Poplaca/Rășinari und zurück. Programm und Einschreibungen auf Facebook, unter „Criteriul Toamnei 2022”. (RS)

Astra Film Fest

Hermannstadt. – Die 29. Auflage des Astra-Dokumentarfilmfestivals findet vom 9. bis 16 Oktober in Hermannstadt statt. Die FIlme werden im Thaliasaal, beim Sitz des Astrafilm-Studios und bei CineGold in der Promenada Mall am Bahnhof gezeigt.

Die Filme für Erwachsene sind rumänisch und englisch untertitelt. Karten unter https://bilete.astrafilm.ro zu finden. Ein Festivalabo kostet 150 Lei bis zum 1. Oktober (Early Bird), danach 190 Lei, ein Tagesabo 35 Lei und eine Karte pro Film 20 Lei. Näheres zum Festival unter: www.facebook.com/AstraFilmFestival oder www.astrafilm.ro. (RS)

Singgruppe für Kinder

Hermannstadt. – Kinder zwischen 4 Jahren bis zur 1. Klasse können bei der Singruppe der Evangelischen Stadtpfarrkirche mitmachen, die jeden Freitag von 17 bis 17.45 Uhr in der Stadtpfarrloge stattfindet. Die Teilnahme kostet 100 Lei pro Semester. Die erste Probe findet heute statt. Anmeldungen unter britafalchleutert@gmail.com oder per WhatsApp +40-(0)730-20.05.60 oder bei der ersten Probe. (RS)

Kleine Handwerker-Messe

Gura Râului. – Eine Messe der kleinen Handwerker findet am Samstag, dem 1. Oktober, ab 11 Uhr in Gura Râului statt. Gekauft und getauscht werden von Kindern handegemachte Objekte und Spielzeug . Näheres aus Facebook, unter „Târgul micilor meșteșugari, Gura Râului”. (RS)

Museumsbibliothek offen

Hermannstadt. – Die Bibliothek des Brukenthalmuseums ist seit Mittwoch wieder für Forschungszwecke geöffnet. Forscher, Lehrer, Doktoranden usw. können von Mittwoch bis Freitag, zwischen 10 und 13 Uhr in der Museumsbibliothek recherchieren. Die Forscher, die nicht in Hermannstadt wohnen, können Informationen anfordern, unter secretariat@brukent halmuseum.ro. In der Bibliothek sind ca. 280.000 Publikationen zu finden. (RS)

Virtuelles Museum

Bukarest. – Das „Virtuelle Museum des Roma-Holocausts” wird am Sonntag, dem 9. Oktober, 15 Uhr im Nationalmuseum für die Geschichte Rumäniens in Bukarest (Muzeul Național de Istorie a României, Calea Victoriei Nr.12) im Lapidarium-Saal vorgestellt. Das Museum ist das Ergebnis eines Projektes der sozialkulturellen Stiftung „Ion Cioabă” aus Hermannstadt und wurde aus Mittlen der Verwaltung des Nationalen Kulturfonds (Administrația Fondului Cultural Național) finanziert. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

Uhr: Kirchweih in Busiasch.

TVR 1, Donnerstag, 6. Oktober, 15-16.40 Uhr, AKZENTE: „Apollonia Hirscher”-Preis; „Peter Thal”-Schule in Rosenau; 30 Jahre Saxonia-Stiftung; Sachsentreffen in Meschen.