Nachrichten

Ausgabe Nr. 2785

Hermannstadt anno dazumal

Arabisches Kulturfestival

Sport-Festival

Musikhauptstadt-Festival

Vorgeschmack auf Dokufest

Kunst, Literatur, Musik

„Venetic. Second Tale”

Konzerte in der Kirche

Sommernachtsparty

Sachsentreffen in Meschen

Guitar Meeting

Roma-Gastronomiefest

Weinfest des DWS

Mediascher Orgelsommer

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

Hermannstadt. – Das Festival „Sibiul de odinioară” (Hermannstadt anno dazumal) findet derzeit und bis zum 4. September im Krautpark (Parcul Tineretului) statt. Wie jedes Jahr soll hier bei den Food-Trucks Essen und Getränke angeboten werden, dazu sind mehrere Workshops für Kinder und Konzerte geplant, mit DJ Codi Reivs, Geo Da Silva, N&D (2. September), DJ Codi Reivs, Vali Bărbulescu, Body & Soul (3. September) und DJ Codi Reivs, Mirror DJs, Sweet Kiss (4. September). Das genaue Programm ist auf Facebook („Sibiul de Odinioară 2022”) zu finden. (RS)

Arabisches Kulturfestival

Hermannstadt. – Ein Festival der arabischen Kultur findet ab heute bis Sonntag, dem 4. September statt. Das genaue Programm ist auf Facebook zu finden („Festivalul Culturii Arabe”). Kartenvorverkauf unter www.entertix.ro/g/588/festivalul-culturii-arabe.html. Im Programm sind Konferenzen in der Astrabibliothek, Ausstellungen im Brukenthalmuseum und am Huet-Platz, Henna-Werkstätten in der Promenada-Mall und Konzerte im Gong-Theater (Mohamad Zatari Trio, „Arabesque”: Battements de l’Orient feat. Corina Sîrghi). (RS)

Sport-Festival

Hermannstadt. – Ein Sport-Festival findet vom 2. bis 4. September auf dem Habermannmarkt statt. Einschreibungen (für Sportarten, wo man Zubehör braucht) unter www.festivalulsportului.ro/inscrieri oder www.facebook.com/FestivalulSportului.ro. (RS).

Musikhauptstadt-Festival

Hermannstadt. – Die 10. Auflage des internationalen Musikfestivals „Capitala Muzicii” (Musikhauptstadt) findet vom 2. bis 4. September auf dem Huetplatz statt. Der Eintritt ist frei. Am Freitag und am Samstag finden Musikwettbewerbe für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahre statt, Präsident der Jury ist Horia Moculescu. Im Programm: Freitag, 2. September, 9.30-20 Uhr: Wettbewerbe Instrumentalmusik, Gesang und Volksmusik, 20 Uhr: Preisverleihung, 20.30 Uhr: Konzerte der Gewinner aus den Vorjahren und Konzert mit Contrasens und Riff; Samstag, 3. Septmeber: 9.45-19 Uhr: Wettbewerbe Pop- und Folkmusik, 20 Uhr: Preisverleihung, 20.30 Uhr: Konzerte der Gewinner aus den Vorjahren; Sonntag, 12.30 Uhr: Siegergala. (RS)

Vorgeschmack auf Dokufest

Hermannstadt. – Ein Warm-up für die 29. Auflage des Astra-Dokumentarfilmfestivals (10.-16. Oktober) findet im Astra-Freilichtmuseum vom 2. bis 4. September statt. Gezeigt werden Dokus, die von Booten aus gesehen werden, dazu konzertiert die Romaband „Fanfara Zece Prăjini.” Bootsvermietung und Kartenvorverkauf unter htt ps://eventbook.ro/. Pro Boot zahlt man 100 Lei/Film (4 Personen), pro Tretboot 60 Lei/Film (2 Personen) und pro Sitzplatz bei der Bühne am See 25 Lei/Film. Die Filme sollen auf einer großen Leinwand gezeigt werden, die zwischen den Windmühlen aufgestellt werden soll.

Nähere Informationen – das Programm kann je nach Wetterlage kurzfristig geändert werden – unter https://www.facebook.com/AstraFilmFestival.

Für das Festival im Oktober können sich bis zum 25. September Volontäre anmelden, unter www.astrafilm.ro/ro/voluntari. (RS)

Kunst, Literatur, Musik

Hermannstadt/Kleinschenk. – Am Samstag, dem 3. September, 11-16 Uhr, findet in Kleinschenk die Begegnung mit den Künstlern – Schriftsteller, Maler, Musiker – der diesjährigen Künstlerresidenz statt. Ab 11 Uhr gibt es Brunch, um 13 Uhr lesen die Autoren Iris Wolff und Horst Samson (in deutscher Sprache), um 14 Uhr eröffnet Kuratorin und Malerin Elisabeth Ochsenfeld die Ausstellung in der Kirchenburg, um 15 Uhr bietet die Band BYRON ein Benefizkonzert für die Kirchenburg. Für Brunch und Benefizkonzert ist eine Reservierung nötig. Reservierungen unter kulturproject@gmail.com oder Telefon 0744-373090. (BU)

„Venetic. Second Tale”

Gürteln/Gherdeal. – In Gürteln findet vom 2. bis 4. September das Festival „Venetic. Second Tale” statt. Angeboten werden Konzerte, Werkstätten, Ausflüge und Filmvorführungen. Eine Festivalkarte kostet 220 Lei (www.livetickets.ro/bilete/venetic). (RS)

Konzerte in der Kirche

Hermannstadt. – Die Reihe ,,Musik in der Evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt” beinhaltet verschiedene Angebote: jeden Freitag eine halbstündige Mittagsmusik um 12 Uhr, jeden Dienstag, 19 Uhr, eine Abendmusik (bis einschließlich September) und jeden Samstag, 19 Uhr, eine Abendmusik (ca. 50 Minuten, bis einschließlich September). Das Konzert am Samstag, dem 3. September, 19 Uhr, bestreitet Ursula Philippi (Orgel) und jenes am Dienstag, dem 6. September, 19 Uhr, Klaus Untch (Orgel). (BU)

Sommernachtsparty

Hermannstadt. – Zu der traditionellen Sommernachtsparty im Hof des Teutsch-Hauses sind alle, die gern tanzen und einen fröhlichen Abend verbringen wollen, am Freitag, dem 9. September, eingeladen. DJ Dietrich und DJ Michael sorgen für schwungvolle Musik. Getränke können den ganzen Abend im Erasmus-Büchercafé gekauft werden. Die Unterhaltung beginnt um 19 Uhr. Ort: „Friedrich-Teutsch“-Begegnungs- und Kulturzentrum, Fleischergasse/Mitropoliei 30. (GR)

Sachsentreffen in Meschen

Meschen/Moșna. – Das Sachsentreffen 2022 findet am 16.-17. September in Meschen statt. Nach der positiven Erfahrung mit einem zweitägigen Sachsentreffen 2019 in Bistritz werden die Sachsentreffen nun generell für zwei Tage geplant und möglichst auch die Heimatortsgemeinschaft des betreffenden Ortes in die Organisation eingebunden, wie dieses auch 2021 in Großau geschehen ist. Das Sachsentreffen 2022 wird vom Siebenbürgenforum mit Unterstützung des Zentrumsforums Mediasch veranstaltet. (BU)

Guitar Meeting

Hermannstadt. – Das Treffen der Gitarrenspieler „Sibiu Guitar Meeting 2022” findet vom 9. bis 11. September im Astra-Freilichtmuseum (Freitag und Samstag) und auf dem Kleinen Ring (Sonntag) statt. Einschreibungen unter bit.ly/InscriereIndi viduala-GM2022 (Personen) oder bit.ly/In scriereGrupuri-GM2022 Gruppen). Näheres auf Facebook. (RS)

Roma-Gastronomiefest

Hermannstadt. – Ein Roma-Gastronomiefest findet vom 2. bis 4. September in Hermannstadt statt, Str. Rampa Ștefan cel Mare, Nr. 7A. (RS)

Weinfest des DWS

Hermannstadt. – Der Deutsche Wirtschaftsclub Siebenbürgen (DWS) organisiert am Samstag, dem 10. September, ab 17 Uhr, im Hof des Teutsch-Hauses (Erasmus-Büchercafé) das bereits zur Tradition gewordene Weinfest, in diesem Jahr in Partnerschaft mit dem Bürgermeisteramt und dem Deutschen Konsulat in Hermannstadt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die 30-jährige deutsch-rumänische Freundschaft und Partnerschaft in Europa.

Im ersten Teil der Veranstaltung werden die Gäste gemeinsam mit ausgewählten Vertretern von Institutionen und Firmen auf die letzten 30 Jahre Entwicklung in der Region zurück blicken. Im Anschluss folgt ein vielfältiges Programm, darunter der live Auftritt der Hermannstädter Coverband „The Notes”.

Familien mit Kindern sind willkommen. Der Eintritt ist kostenlos. (W. K.)

Mediascher Orgelsommer

Mediasch. – Das nächste Konzert der Reihe ,,Orgelsommer 2022” in der Mediascher evangelischen Margarethenkirche, bestreiten am Montag, dem 5. September, 19 Uhr, Henrik Portik (Querflöte), Boglárka Mészáros (Violine) und Szilvia Szabó (Cembalo). (BU)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR 2, Dienstag, 6. September, 13.00-13.30 Uhr: Haferland-Kulturwoche (II).

TVR 1, Donnerstag, 8. September, 15-16.40 Uhr, AKZENTE: Fritz Balthes – der Arhitekt; Treffen der Zipser in Oberwischau; Kulturwoche Haferland.