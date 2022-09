Einen Zirkus veranstalten, warum nicht?

Ausgabe Nr. 2785

Buntgemischte Kindergruppe beim ,,Circus Danubii“-Ferienlager in Bekokten

Seit der Antike lieben es Menschen, in den Zirkus zu gehen und sich von der Darbietung beeindrucken zu lassen. Wie wäre es jedoch, wenn man die Chance hätte, statt zuzuschauen, selbst als Künstler im Rampenlicht zu stehen? Diese Gelegenheit nutzten die wagemutigen Kinder, die letzte Woche an dem Ferienlager „Circus Danubii“ teilgenommen haben.

Eine buntgemischte Kindergruppe aus verschiedenen Ecken des Landes und auch von außerhalb kam am 21. August mit großen Erwartungen in Bekokten an, um sich auf das Abenteuer einzulassen, sich in einer Woche zu einem Zirkusdarsteller zu entfalten. Das kann man ja natürlich nicht von heute auf morgen in die Tat umsetzen. Somit ging man Schritt für Schritt an die Sache ran.

Drei Zirkuspädagogen aus Karlsruhe und Nelu Avram, ein Sportlehrer aus Recea, der in den Sportstunden, aber auch in seiner Freizeit den Dorfkindern anbietet, Zirkusakrobatik zu erlernen und zu üben, führten die Kinder in verschiedene Disziplinen ein. Zur Auswahl standen Trapez, Vertikaltuch, Laufkugel, Akrobatik, Einrad und Jonglieren. Jedes Kind konnte alles ausprobieren und eine oder mehrere Disziplinen auswählen, die ihm Spaß machten oder auch herausforderten.

Eine Woche lang wurde trainiert, und die Kinder investierten harte Arbeit, um am Ende der Woche in der großen Show die neu erlernten Fertigkeiten unter Beweis zu stellen.

Doch Ferienlager bedeutet nicht nur Arbeit, sondern auch Spaß und Erleben. Zu den Freizeitbeschäftigungen gehörten natürlich Spielen, Wandern, Waldaktivitäten, Pferdekutschenfahrt, Tanzen, Tiergartenbesuch, Seilbahnfahren, Puzzeln, Freundschaftsbänder knüpfen und Stockbrot am Lagerfeuer machen.

Am Ende der Woche, vor der Abreise, gab es für die Eltern eine atemberaubende Vorstellung, wo die Kinder, wie die professionellen Zirkuskünstler, mit ihrer Disziplin im „Rampenlicht“ standen und ihre angeeigneten Künste vorführten. An der Lautstärke des Applaus konnte man die Begeisterung der Eltern, Großeltern und Geschwister feststellen, die mit geweiteten Augen das ganze Ereignis verfolgten.

Einen Zirkus veranstalten? Warum nicht? Wer das Alter von neun Jahren schon erreicht hat, ist herzlich willkommen, um im Sommer eine Woche lang in die Schuhe eines Künstlers zu schlüpfen und eine unvergessliche Erfahrung mit sich selbst und anderen zu machen und dann die Umwelt aus den Socken zu hauen.

Finanziell wurde die Freizeit dankenswerter Weise unterstützt durch die Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg und dem Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, über das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen.

Britta SEIDNER