Ballettpremiere

Ausgabe Nr. 2789



400 Zuschauer verfolgten am 23. September die Premiere mit ,,Romeo&Julieta. Rock story“ des Hermannstädter Balletttheaters in der Choreographie von Marcello Algeri auf der Bühne des Stadttheaters Landshut im Theaterzelt. Die Hermannstädter Premiere der Vorstellung wird am 7. und 8. Oktober, jeweils um 19 Uhr, im ,,Ion Besoiu“-Kulturzentrum gezeigt. Im Anschluss begibt sich das Hermannstädter Balltetttheater auf Auslandstournee nach Italien, den Niederlanden und Belgien. Unser Bild: In den Hauptrollen tanzten Alba Fernandez (Julieta/Spanien) und Miguel Miguel Teixeira (Romeo/Portugal). Foto: Ovidiu MATIU