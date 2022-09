Ausgabe Nr. 2788



Heute ist Herbstanfang. Aber schon im Vorfeld hatte es in Hermannstadt und nicht nur hier herbstliche Temperaturen gegeben. Im Hochgebirge hat es geschneit, sowohl auf der Transalpina als auch auf der Transfogarascher Hochstraße. Unser Bild: Auf der herbstlich geschmückten Bühne am Dorfmarkt konzertierte zum Auftakt der Darbietungen am Sonntagnachmittag im Rahmen der Veranstaltung ,,Animă Astra“ (Belebe Astra) die Neppendorfer Blaskapelle bei wechselnden Lichtverhältnissen und vereinzelten Schauern. Die Neppendorfer Blaskapelle wird übrigens gemeinsam mit der Militärkapelle das 50. Hermannstädter Jazzfestival eröffnen, das vom 25. bis 30. Oktober stattfindet.

Foto: Beatrice UNGAR