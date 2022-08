Zwei Hermannstädter am Podium

Vierte Etappe der Karting-LM erfolgreich beendet

Ausgabe Nr. 2782

Er hat sich ein Geburtstagsgeschenk gegönnt: Der Hermannstädter Mircea Marco Pătru hat am vergangenen Wochenende (5.-7. August) die vierte Etappe der rumänischen Nationalmeisterschaft im Karting in Szeklerneumarkt/Târgu Secuiesc gewonnen. Der 13-Jährige, der für Sibiu Racing Team konkurriert, kämpfte in den letzten zwei Wochen mit gesundheitlichen Problemen, hat sich aber zur Zeit aufgerappelt und ist in der Kategorie Junior Rotax als erster ins Ziel gefahren.

Es war ein knapper Sieg, vor allem in der ersten Finalrunde, als Mircea – der in seinem Bekanntenkreis Mirciulică genannt wird – ein Fotofinish vom feinsten hinlegte und nur 0,167 Sekunden vor Eric Enache, vom Team ACS 7 Motorsport, ins Ziel sauste. Die beiden anderen Hermannstädter Sebastian Vasile und Nicolae Popa, vom Road Runner Racing Team, schafften es auf Platz 10 beziehungsweise 13.

Auch in der Kategorie Mini Rotax gelang ein Hermannstädter auf das Siegerpodium: Cristian Comăniciu Popa (Road Runner Racing Team) fuhr als vierter ins Ziel der zweiten Finalrunde, nachdem er in der ersten Finalrunde den zweiten Platz schaffte. In der Gesamtwertung belegte er Platz 3 und stieg somit auf das dritte Podiumstreppchen. In der gleichen Kategorie haben noch Evan Vintilă (Sibiu Racing Team) und Davide Ruja (Road Runner Racing Team) teilgenommen und sind auf den Plätzen 6, beziehungsweise 13 gelandet.

In der Kategorie Micro Rotax belegte der Hermannstädter Ștefan Cristian Țânțar (Road Runner Racing Team) den 5. Platz. Vom gleichen Team waren Dragoș Emilian Bexa und Casian Gligor in der Kategorie Promo dabei und platzierten sich auf Platz 7 und 8.

In der Kategorie Senior Rotax gingen gleich fünf Fahrer aus Hermannstadt an den Start. Der Schnellste war David Toma, der das Podium knapp verpasste und auf Platz 4 landete. Laurențiu Mardan fuhr als 12. ins Ziel, Bogdan Bogoiu als 13., Darius Andrei Oprea als 15. und Rareș Iustin Marți als 24.

Cynthia PINTER