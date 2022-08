Rolf Bossert-Gedächtnispreis 2022

Ausgabe Nr. 2784



Im Rahmen der 32. Auflage der Deutschen Literaturtage in Reschitza (18.-21. August d. J.) wurde nun schon zum dritten Mal der Rolf Bossert-Gedächtnispreis verliehen. Der Preisträger 2022 ist der Autor und Fotograf Bastian Kienitz aus Mainz/Deutschland. In einer unserer nächsten Ausgaben werden wir ausführlich über die Deutschen Literaturtage berichten. Unser Bild (v. l. n. r.): Erwin Josef Țigla, Initiator und Hauptorganisator der Deutschen Literaturtage in Reschitza und nicht stimmberechtigter Sekretär der Jury, die Jurorin Dr. Olivia Spiridon, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen, Robert Klages, der Gewinner des Sonderpreises 2022 des Deutschen Wirtschaftsklubs ,,Banat“ Temeswar, Bastian Kienitz, der Gewinner des Rolf Bossert-Gedächtnispreises 2022, der Preisinitiator Hellmut Seiler und der Juryvorsitzende Alexander Estis, Preisträger 2020.

Foto: Beatrice UNGAR