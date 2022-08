Reitkultur in Wurmloch

Ausgabe Nr. 2782

In Wurmloch/Valea Viilor fanden sich am Samstag, den 6. August, bei der ,,Show mit 6 PS“ auf dem Reiterhof ,,La Haiducu“ auch einige junge Träger und Trägerinnen von siebenbürgisch-sächsischen Volkstrachten im Publikum ein (unser Bild). Es handelte sich um die Mitglieder der von Anamaria Dahinten geleiteten Tanzgruppe aus Mühlbach, die laut den Betreibern des Reiterhofs bisher noch bei keiner Show gefehlt haben. Die Show gestalteten gemeinsam die Betreiber und die Reitschülerinnen und -schüler dieses in malerischer Umgebung gelegenen Anwesens, das sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene Angebote hat. Mehr dazu finden Sie unter https://de-de.facebook.com/lahaiducu Die Show war Teil des Tages des offenen UNESCO-Weltkulturerbes, eine Veranstaltung im Rahmen des ersten Siebenbürgischen Kultursommers.

Foto: Elena UCENIC