Baustelle am Zibinsufer heute

Ausgabe Nr. 2784



300 Trauerweiden und Birken werden nach Abschluss der im April d. J. begonnenen Arbeiten an dem Zibinsufer gepflanzt, gab das Hermannstädter Bürgermeisteramt in einer Pressemitteilung bekannt. Die Arbeiten sind in vollem Gange und dabei sind einige Bäume entfernt worden. Angelegt wird ein 3,6 km langer zweispuriger Fahrradweg entlang des Zibinsufers, zwischen der Str. Maramureșului und der Autobahnbrücke im Stadtviertel Hammersdorf/Guşteriţa. Hinzu kommen einige Fußgängerbrücken, eine umweltfreundliche öffentlichen Beleuchtung mit WiFi-Standorten und mit Bänken versehene Grünflächen, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Das Bürgermeisteramt Hermannstadt hat CON-A (Hermannstadt) und DIMEX 2000 Company (Bistritz) mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt. Unser Bild: Arbeiten an der Befestigung der Böschungen am Zibinsufer an der Zibinsgasse/Cibinului unweit des Zibinsmarktes. Foto: Presseamt der Stadt