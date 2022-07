Red Bull Romaniacs ist zurück

Ausgabe Nr. 2780



Die 19. Auflage der Hard Enduro Rallye „Red Bull Romaniacs” hat am Dienstag in Hermannstadt mit dem traditionellen Prolog begonnen. Wie in den vergangenen Jahren (mit Ausnahme des letzten Jahres, als kein Prolog organisiert wurde) fand heuer auf der Unteren Promenade die Hindernisfahrt für den besten Startplatz beim ersten Wettkampftag der Fahrer statt (siehe Foto). Dieses Jahr nimmt auch der 17-jährige Hermannstädter Marius Achim Popovici an der härtesten Enduro-Rallye der Welt teil. Er macht in der Kategorie Bronze mit und ist am ersten Offroad-Tag die drittbeste Zeit gefahren. Der Beste in der Goldklasse war der Brite und Veteran Graham Jarvis, der das Rennen mehrmals gewonnen hat. Zu den Favoriten zählen allerdings Manuel Lettenbichler aus Deutschland, der die Red Bull Romaniacs Trophäe die letzten drei Male gewonnen hat, aber auch der Österreicher Matthias Walkner, der 2018 die Dakar Rallye gewonnen hat. Seit Mittwoch sind die Biker offroad unterwegs, das Finish ist für Samstag, dem 30. Juli, um 11 Uhr auf dem Hammersdorfer Berg geplant. Weitere Informationen und Live-Übertragungen sind auf www.redbullromaniacs.com zu finden. Foto: Cynthia PINTER