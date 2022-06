Preisträgerinnen

Ausgabe Nr. 2774

Beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl fanden am Sonntag die Preisverleihungen statt. Die Carl-Wolff-Medaille ging an Hans Martin Tekeser (Laudatio: Reinhold J. Sauer), die Stephan-Ludwig-Roth-Medaille an Michael Schmidt (Laudatio: Dr. Bernd Fabritius) und den Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2021 teilten sich Dr. Sigrid Haldenwang (Laudatio: Michael Markel) und Prof. Dr. Erika Schneider (Laudatio: Prof. Dr. László Rákosy). Am Samstag hielt Dr. Sigrid Haldenwang den Vortrag ,,Ein Einblick in den Wortschatz der siebenbürgisch-sächsischen Mundarten aus historischer Sicht“ und Prof. Dr. Erika Schneider den Vortrag ,,Die traditionelle Kulturlandschaft im Hügelland Siebenbürgens und ihre Veränderung unter dem Einfluss des Menschen“ Unser Bild (v. l. n. r.): Dr. Rolf Binder gratuliert Dr. Sigrid Haldenwang und seiner Schwester Dr. Erika Schneider Foto: Konrad KLEIN