Ausgabe Nr. 2773



In dem Schwalbennest über dem Bewegungsmelder in der Toreinfahrt des Hauses Nr. 12 in der Wiesengasse/Tipografilor, in dem sich die HZ-Redaktion befindet, sind vor kurzem vier Junge geschlüpft, die nun rundum gefüttert werden müssen… Foto: Cynthia PINTER