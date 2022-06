Nachrichten

Ausgabe Nr. 2775

Kronenfest in Kerz

Kerz. – Am Sonntag, dem 26. Juni d. J., organisiert das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. in Kerz das alljährliche Kronenfest.

Im Mittelpunkt der wichtigsten Begegnungsveranstaltung der Siebenbürger Sachsen aus dem Kreis Hermannstadt stehen der Gottesdienst um 12 Uhr und der Umzug mit der siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppe der Bruken-

thalschule mit Blasmusik ab 14 Uhr. Die Predigt im Gottesdienst hält Bischof Reinhart Guib. (BU)

Zibinsbrücke gesperrt

Hermannstadt. – Die Zibinsbrücke in der Alba-Iulia-Straße, an der Modernisierungsarbeiten durchgeführt werden, ist bis einschließlich Samstag, den 25. Juni, für den Kfz-Verkehr komplett gesperrt. Fußgänger können die Brücke überqueren. (RS)

Parkplätze gesperrt

Hermannstadt. – Für das 29. Internationale Hermannstädter Theaterfestival ist der Theaterparkplatz vom 20. Juni bis 5. Juli und der Parkplatz hinter dem Ion Besoiu-Kulturzentrum vom 23. Juni bis 4. Juli für den Verkehr gesperrt. (RS)

Langgasse in Arbeit

Hermannstadt. – Bis zum 5. Juli d. J. ist die Langgasse/Str. Lungă teilweise für den Kfz-Verkehr gesperrt. Es wird eine neue Asphaltdecke gegossen. Die Arbeiten werden hauptsächlich nachts durchgeführt, bei laufendem Verkehr.

Online-Deutschkurse

Hermannstadt. – Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt bietet Deutschkurse vom 4. Juli bis 9. September an. Die Einschreibungen für den Sommerkurs finden bis zum 1. Juli statt. Infos und Anmeldung unter cursuri@ccgsibiu.ro. Die Kurse finden online statt. (RS)

Fringe-Festival

Hermannstadt. – Das alternative Theaterfestival Fringe findet vom 24. Juni bis 3. Juli in Hermannstadt und Umgebung statt. Das Programm ist unter http://sbfringe.ro zu finden. Die Karten kosten 15 und 20 Lei (reduziert 10 und 15 Lei) und sind unter tomtix.ro oder vorort zu kaufen. (RS)

Online-Theater für Kinder

Hermannstadt. – Die Premiere des Stückes „Istoria Copilăriei (4 episoade)” (Die Geschichte der Kindheit, 4 Folgen) wird heute, ab 20 Uhr kostenlos online von „miniREACTOR” und dem Gong-Theater gezeigt (https://bit.ly/3n6Qmwo). Die Folgen können vom 24. bis 27. Juni (bis 20 Uhr) angeschaut werden, die Stücke kann man auf www.liternet.ro lesen. (RS)

Auflage von „Conexiuni”

Hermannstadt. – Die 20. Auflage der literarischen Zeitschrift „Conexiuni” wird heute, 13 Uhr im Studentenkulturhaus Hermannstadt vorgestellt. (RS)

Benefizbasar

Hermannstadt. – Ein Benefizbasar zugunsten der Kinder im Kinderhospiz des Dr. Carl Wolff-Vereins wird am Samstag, dem 25. Juni, zwischen 10 und 14 Uhr im Hof der Gehörlosenschule Str. Barițiu/Str. Andrei Șaguna veranstaltet. Für diesen Basar kann man auch noch Sachen spenden, näheres auf Facebook (Bazar caritabil pt Hospice Copii Sibiu). (RS)

Reisen nach Skiathos

Hermannstadt. – Reisen mit Direktflug nach Skiathos, Griechenland, werden bis zum 17. September jeden Samstag vom Hermannstädter Flughafen angeboten. Organisiert werden die Reisen vom Hermannstädter Flughafen und AeroVacanțe und kosten ab 329 Euro pro Person (Flüge, Transfer vom/zum Flughafen und 7 Übernachtungen). (RS)

Symposium

Mediasch. – Anlässlich der 450 Jahre seit den Mediascher Reformationssynoden (1572-2022) findet im Evangelischen Gemeindehaus Mediasch ein Symposium am Samstag, dem 25. Juni, von 10 bis 12 Uhr statt. Veranstalter sind das Evangelische Stadtpfarramt A.B. Mediasch in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Evangelische Theologie Ost in Hermannstadt. (RS)

Kurzfilme von Radu Jude

Hermannstadt. – Ein außerordentlicher Filmabend findet am Mittwoch, den 6. Juli, ab 20 Uhr, im Gong-Theater statt. Gezeigt werden unter dem Titel „Almanah Cinema. Șase filme scurte” sechs Kurzfilme von Radu Jude, im Beisein von Alexandru Dabija.

Es handelt sich um die Kurzfilme „Caricaturana”, „Potemkiniștii”, „Amintiri de pe Frontul de Est”, „Cele două execuții ale Mareșalului”, „A pedepsi, a supraveghea” und „Plastic semiotic”, die bei den wichtigsten internationalen Festivals Venedig, Locarno, Berlin, Cannes (Quinzaine des Réalisateurs) ausgewählt worden sind.

Der Filmabend dauert 101 Minuten und ist ab 12 Jahre freigegeben. Kartenvorverkauf online unter teatrulgong.ro oder direkt an der Kasse des Gong-Theaters. Eine Karte kostet 12 Lei. (BU)

Zum 125. Geburtstag von Erwin Neustädter

Hermannstadt. – Der in Tartlau am 1. Juli 1897 geborene Erwin Neustädter ist dem literaturinteressierten Publikum als Dichter, Schriftsteller und Grafiker bekannt. In seinen Werken setzt er sich nicht nur mit den traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und der wiederholten Inhaftierung nach der Machtergreifung durch die Kommunisten auseinander, sondern widmet sich auch Themen wie Natur, Liebe, Heimat, Vereinsamung usw.

Die Evangelische Akademie Siebenbürgen lädt zu einem Vortragsabend mit dem Titel: „Bisher hab ich nur dem Herzen gelauscht… Zum 125. Geburtsjubiläum von Erwin Neustädter“ ein. Doz. Dr. Sunhild Galter wird im Rahmen ihres Vortrages nicht nur auf die biografischen Eckpunkte eingehen, sondern auch derer Niederschlag in den Werken Neustädters vergegenwärtigen. Der Vortrag findet am 1. Juli, um 18 Uhr, im „Hans Bernd von Haeften“- Tagungs- und Konferenzzentrum (Str. Livezii Nr. 55) statt. Um Anmeldung unter parvu@neppendorf.de wird bis zum 30. Juni gebeten.

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt. (EAS)

Brotbackseminar

Großau/Cristian. – Die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien bietet am 1. und 2. Juli ein Brotbackseminar in der Kirchenburg in Großau an. Gemeinsam mit den Bäckermeisterinnen Maria Mărăşescu und Petra Stöckmann-Kothen werden Hanklich und Nusszopf, sowie Vollkornbrote und Körnerbrote zubereitet und im Holzbackofen auf dem Pfarrhof gebacken. Der Teilnahmebeitrag ist 100 Lei pro Person, es stehen 12 Plätze zur Verfügung. Weitere Informationen sind telefonisch unter 0721-33.00.52 oder per E-Mail unter frauenarbeit@evang.ro erhältlich. (MK)

Musiksommer in den Kirchenburgen

Hermannstadt. – Im Juli wird nicht nur in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche, sondern auch in einigen Kirchenburgen in der Umgebung von Hermannstadt musiziert. Die bereits mehrjährige Reihe Musik in den Kirchenburgen wird auch dieses Jahr – vom Kreisrat dankenswerterweise unterstützt – fortgesetzt. Jeden Freitag im Juli wird um 18 Uhr im Kreis Hermannstadt ein Konzert in einer evangelischen Kirche stattfinden: am 1. Juli Hammersdorf, am 8. Juli Großau, am 15. Juli Rothberg, am 22. Juli Agnetheln und am 29. Juli Holzmengen.

Es werden größere und kleinere Gruppen musizieren und die Orgel soll immer wenigstens ein Teil des musikalischen Geschehens sein; Ausnahmen sind: in Großau ist die Orgel in Restauration und wird erst im Laufe des Jahres fertiggestellt sein; in Holzmengen wird die Orgel sogar den Kern des Konzertes bilden. Dieses Jahr ist auch Agnetheln ein Teil der Reihe, weil die Kirchenburg fertiggestellt ist. Der Innenraum der Kirche erstrahlt in neuem Glanz. Die fantastische Orgel ist leider noch etwas angeschlagen, doch spielbar. Die Veranstalter wollen dort auf den Handlungsbedarf aufmerksam machen. In Hammersdorf und Rothberg stehen bekanntermaßen restaurierte Orgeln in sehr gutem Zustand, die es schätzen, gespielt und gehört zu werden.

Weitere Details zum musikalischen Programm entnehmen Sie den Plakaten oder der Webseite der Hermannstädter evangelischen Kirchengemeinde unter https://her mannstadt.evang.ro und weiteren Informationskanälen. (JL)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 25. Juni, 17-18 Uhr/Sonntag, 26. Juni, 10-11 Uhr: Die evangelische Margarethenkirche in Mediasch- eine Kirchenführung mit Christa Moldovan.

TVR 2, Dienstag, 28. Juni, 13.00-13.30 Uhr: Begegnung auf dem Huetplatz.

TVR 1, Donnerstag, 30. Juni, 15-16.40 Uhr, AKZENTE: Ausstellungen im Teutsch-Haus in Hermannstadt; Es geht um Banater Weine und mehr…; Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer.