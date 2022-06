Nachrichten

Ausgabe Nr. 2773

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – Die aus Mitteln der Kulturagenda der Stadt Hermannstadt mitfinanzierte Reihe ,,Musik in der Evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt“, beinhaltet verschiedene Angebote: jeden Freitag eine halbstündige Mittagsmusik um 12 Uhr, jeden Dienstag, 19 Uhr, eine Abendmusik (nur bis einschließlich September) und jeden Samstag, 19 Uhr, eine Abendmusik (ca. 50 Minuten, nur bis einschließlich August).

Am Samstag, den 11. Juni, 19 Uhr, konzertiert der Hermannstädter Bachchor unter der Leitung von Jürg Leutert, an der Orgel begleitet von Brita Falch Leutert.

Am Dienstag, den 14. Juni, 19 Uhr, konzertiert unter dem Motto ,,Wirf deine Angst in die Luft“ der Gitarrist Stefan Barcsay.

Alle Veranstaltungen finden je nach musikalischem Profil entweder im Kirchenschiff oder in der Ferula statt. Als Eingänge werden diejenigen gegen die Brukenthalschule auf der Südseite der Stadtpfarrkirche zu benutzen sein.

Weitere Informationen unter https://hermannstadt.evang.ro

Letztes Seniorentreffen am Mittwoch

Hermannstadt. – Das von dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) gewöhnlich am Dienstag veranstaltete Seniorentreffen im Spiegelsaal des Forumshauses, findet ausnahmsweise an einem Mittwoch statt, und zwar dem 15. Juni, ab 15 Uhr. Dabei können Interessierte gemütlich bei Kaffee und Kuchen plaudern, neue Leute kennenlernen und vielleicht Pläne für den Sommer schmieden, denn dies ist das letzte Seniorentreffen vor der Sommerpause, wie das DFDH mitteilte. Das nächste Treffen werde im September stattfinden. (BU)

Zibinsbrücke gesperrt

Hermannstadt. – Die Zibinsbrücke in der Alba-Iulia-Straße, an der Modernisierungsarbeiten durchgeführt werden, ist bis einschließlich Dienstag, den 14. Juni, für den Verkehr komplett gesperrt. Fußgänger können die Brücke überqueren. Als Umleitung stehen Autofahrern mehrere Routen zur Verfügung. Eine davon führt über die Zibinsbrücke bei Câmpșor, zwischen Str. D. Cantemir und Str. Rozmarinului. In diesem Zusammenhang ändert sich auch die Vorfahrt auf dem Iancu de Hunedoara-Platz. Weitere Routen sind Str. Autogării – Distribuției – Str. Lemnelor – Str. Mihail Kogălniceanu/Str. Reconstrucției (Str. Lemnelor wird in der Bauphase Einbahnstraße von Str. Distribuției Richtung Str. M. Kogălniceanu/Str. Reconstrucției); Str. Malului – Neculce-Brücke – Str. Metalurgiștilor und die Hermannstädter Umgehungsstraße. (RS)

Hermannstädter Netzwerk

Hermannstadt. – Das monatliche Treffen „Hermannstädter Netzwerk” findet heute ab 18 Uhr findet im Lokal Crama Sibiană (Kleiner Ring Nr. 31) statt. Das Treffen findet jeden 2. Freitag im Monat statt. Infos bei Dirk Beckesch unter der Rufnummer/WhatsApp +40-755-52.58.90. (RS)

Urbanes Gastronomiefestival

Hermannstadt. – ,,Vino“, ein „Urbanes Gastronomiefestival” (Festival de gastronomie urbană) findet seit gestern und bis einschließlich Sonntag, den 12. Juni, jeweils zwischen 10 und 23 Uhr im Jugendpark statt. Geboten werden Streetfood, Konzerte und Spiele für Kinder. (BU)

Hunde-Show

Hermannstadt. – Eine Hunde-Show findet heute und morgen auf dem Voința-Stadion (Str. Poet Vasile Cârlova Nr. 28) zwischen 10 und 17 Uhr statt. Über 100 Hunderassen werden bei den Wettbewerben auftreten. Nähers unter http://achsibiu.ro/achs/oder auf Facebook (Sibiu Dog Show 2022). (RS)

Vinyl Weekend

Hermannstadt. – Ein „Vinyl Weekend” findet im Flow Coffee Roasters (Pempflingerstiege/Pasajul Scărilor Nr. 2) statt, am Samstag, dem 11. Juni, zwischen 11 und 21 Uhr und am Sonntag, dem 12. Juni, zwischen 12 und 21 Uhr. Mehr als 1.000 Schallplatten werden hier zum Verkauf angeboten. Der Eintritt ist frei. Näheres unter https://www.facebook.com/flowstery.ro. (RS)

Auf Darwins Spuren

Hermannstadt. – Die Ausstellung „Auf Darwins Spuren” mit Fotos von Liviu Tripon wird im Ausstellungsraum im 2. Innenhof des Brukenthalpalais am Samstag, dem 11. Juni, um 11 Uhr eröffnet. (BU)

Brunch in Holzmengen

Holzmengen/Hosman. – In Holzmengen organisiert der Verein My Transilvania einen Brunch am Samstag, dem 11. Juni, ab 11 Uhr. Im Programm: 11-13 Uhr: Brunch, 13-15 Uhr: Spaziergang durchs Dorf und Umgebung, 15-16 Uhr: Werkstätten für Kinder und Erwachsene. Kartenverkauf unter booking.mytransyl vania.ro/event/QZOpnelpJeKBzyV/brunch-in-sura-culturala-de-la-hosman. (RS)

Ökumenische Gebetswoche

Schäßburg. – In diesem Jahr findet die Ökumenische Gebetswoche zum 25. Mal in Schäßburg statt. Aus diesem Anlass werden am Samstag, dem 18. Juni, in der Klosterkirche die Bischöfe Reinhart Guib (evangelisch A. B.), Cristian Crișan (griechisch-katholisch), István Kovács (unitarisch) und László Szegedi (reformiert) gemeinsam die Andacht gestalten. Die Ökumenische gebetswoche steht unter dem Motto „Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.” (Matthäus 2,2) und findet vom 13. bis 18. Juni statt. Andachten gibt es täglich um 17 Uhr nach folgendem Programm: Montag, 13. Juni: Griechisch-Katholische Kirche, Predigt: Pfr. Cosmin Boian; Dienstag, 14. Juni: Orthodoxe Kirche „Cornești”, Predigt: Pfr. Hans Bruno Fröhlich (ev. A. B.); Mittwoch, 15. Juni: Römisch-Katholische Kirche, Predigt: Pfr. László Csaba Jenei (unit.); Donnerstag, 16. Juni: Unitarische Kirche, Predigt: Pfr. István Bíró (ref.); Freitag, 17. Juni: Reformierte Kirche Predigt: Pfr. Ciprian Dărăban (gr.-kath.); Samstag, 18. Juni: Evangelische Klosterkirche. Vor dem Ökumenischen Gottesdienst um 16 Uhr wird Dr. Mariana Gorczyca das Buch „Spiritualitate ecumenică – Experiență transculturală – Conviețuire interetnică” von Stadtpfarrer Dr. Hans Bruno Fröhlich vorstellen. (BU)

Neue Ausstellung im Kunsthaus 7B

Michelsberg. – Das Michelsberger Kunsthaus 7B hat zu einem für Hermannstadt und Umgebung einzigartigen Kunstprojekt aufgerufen, der Begründung der Biennale ,,Danube Contemporary”. Alle zwei Jahre sollen Klassiker und neue Trends der Gegenwartskunst aus den Donauländern gezeigt werden. In diesem Jahr beginnt die Reihe mit dem Thema „Shapes and Personality” („Formen und Persönlichkeit”). Es werden Arbeiten gezeigt von Sorina von Keyserling (Berlin, Bildhauerin), Luise Kloos (Graz, Zeichnung und Malerei), Alena Adamikova (Nova Dedinka/Slowakei, Malerei), Ljudmila Martinova (Donetsk/Ukraine, Malerei), Boglárka Nagy (Budapest, Malerei), Veronika Detsova (Varna/Glasgow, Fotografie) und Irina Epifan (Bukarest, Fotografie). Vernissage am Sonntag, 19. Juni, 16 Uhr. Die Ausstellung geht bis zum 25. August.

Creative Buzz Nr. 31

Hermannstadt. – Handmade-Produkte werden vom 10. bis 12. Juni, täglich zwischen 10 und 22 Uhr beim „Creative Buzz” am Huetplatz ausgestellt und verkauft. Näheres auf Facebook („Mic Târg Creativ de vară la Sibiu #31”. (RS)

HermannstadtFest

Hermannstadt. – Die 10. Auflage des HermannstadtFestes findet vom 16. bis 19. Juni statt. Für das Publikum finden am Freitag, dem 17. Juni, ab 14 Uhr Konzerte und die Wettbewerbe für Folk- und Volksmusik auf dem Habermann-Markt statt, u. a. tritt ab 18.15 Uhr Mircea Vintilă auf. Am Samstag, dem 18. Juni, findet ebenda zwischen 10 und 20 Uhr ein Wettbewerb für Pop-Musik statt, ab 20 Uhr ist ein Konzert u. a. mit Compact B programmiert. Am Sonntag, dem 19. Juni, findet zwischen 10 und 13.30 Uhr die Preisverleihung statt. (RS)

Konzert im Rock-Club

Hermannstadt. – Ein Konzert mit Dragoș Moldovan findet am Samstag, dem 11. Juni, ab 22 Uhr im Rock&Bike Music-Club statt. (RS)

Fahrradschule

Hermannstadt. – Eine „Fahrradschule” für Kinder organisiert eine „Urban Bike Revolution” am Montag, dem 13. Juni, von 9 bis 17.30 Uhr auf dem Großen Ring. Einschreibungen unter https://www.urbanbikerev.org/bike-school. (RS)

BusStock&Shine

Hermannstadt. – Für Oldtimer- und Campingfans wird bei Zorabia neben Hermannstadt „BusStock & Shine” vom 10. bis 13. Juni organisiert. Näheres auf Facebook. (RS)

Bis-Garten wird eröffnet

Hermannstadt. – Der Sommergarten der privaten Theatergesellschaft Bis wird am Mittwoch, dem 15. Juni, ab 18 Uhr mit dem Theaterstück „Anaz und der Drachen” von Bianca Babeș, Regie Bogdan Sărătean eröffnet. Die Karten kosten 20 Lei. Näheres unter https://www.facebook.com/BisTeatru. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 11. Juni, 17-18 Uhr/Sonntag, 12. Juni, 10-11 Uhr: Aus dem Dornröschenschlaf geweckt: die Kirchenburg in Großkopisch.

TVR 2, Dienstag, 14. Juni, 13.00-13.30 Uhr: Haferland Kulturwoche; Hermannstädter Singgruppe im ASTRA-Freilichtmuseum.

TVR 1, Donnerstag, 16. Juni, 15-16.40 Uhr, AKZENTE: Begegnung auf dem Huetplatz; Kronstädter Flughafen; Deutsche Kulturtage in Schäßburg; Temeswarer Synagoge.