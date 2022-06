Nachrichten

Ausgabe Nr. 2772



Benefizmarathon

Hermannstadt. – Am Wochenende findet die 11. Auflage des Internationalen Hermannstädter Benefizmarathons statt. Die Wettläufe der Erwachsenen finden morgen, den 4. Juni, in Hermannstadt und Umgebung statt, die der Kinder am Sonntag, dem 5. Juni, auf dem Großen Ring. Für die Wettläufe am 4. Juni sind ab 8 Uhr bis gegen Mittag mehrere Straßen im Zentrum Hermannstadts für den Kfz-Verkehr gesperrt. Folgende Straßen und Plätze werden am Samstag für den Kfz-Verkehr gesperrt: 8-10 Uhr: Mitropoliei, Odobescu, Konrad Haas, Centumvirilor, 9 Mai, Ocnei (zwischen dem Kleinen Ring mit Faurului), Târgului, Movilei, Felinarului, Azilului, Gh. Magheru, Filarmonicii, Pompiliu Onofrei; 8-10.15 Uhr: B-dul Coposu (1. Spur, Richtung Hotelul Ramada, zwischen Pompiliu Onofrei und Thalia-Saal), Sofocle, Șelarilor, Bărbierilor, Manejului, Gh. Lazăr, Arhivelor, Timotei Popovici, Tipografilor, Papiu Ilarian, Cetăţii; 8.20-14.30 Uhr: Str. Tribunei; 8-14.30 Uhr: B-dul Victoriei (zwischen Olimpia und Armeehaus, eine Spur ist gesperrt), Măcelaru, Justiției und Rennes; 08.45-14.10 Uhr: Valea Aurie, Ludoş.

Die Parkplätze auf den Straßen Mitropoliei, Poștei, Centumvirilor, Odobescu, Str. Movilei (unterer Teil), Felinarului, G-ral Magheru, Tipografilor (zwischen Thalia und Schiller-Platz), Schiller-Platz, Timotei Popovici und Papiu Ilarian, B-dul Coposu (zwischen Pompiliu Onofrei und Thalia-Saal) sind ab dem 3. Juni gesperrt (die geparkten Autos werden mit Hilfe der Stadtpolizei abgeschleppt).

Der Fahrradweg zwischen dem Erlenpark und Rășinari ist von 8.30 bis 14.30 Uhr gesperrt.

Für den Pkw-Verkehr werden auch folgenden Kreisstraßen gesperrt: 9.20-12.30 Uhr: DJ 106 Hermannstadt–Răşinari (von der Kreuzung mit DJ 106 D Michelsberg, bis zu der Șteaza-Brücke im Zentrum von Rășinari; Einfahrt in den Ort nur von Cristian-Orlat-Gura Râului); 9.50-13 Uhr: DJ 106 D Răşinari-Poplaca (Einfahrt in den Ort nur von Cristian-Orlat); 10-14 Uhr: DJ 106 R Poplaca-Hermannstadt.

Am Sonntag ist von 11.30 bis 12 Uhr der Verkehr auf den Straßen Papiu Ilarian und Timotei Popovici gesperrt.

Nähere Informationen zum Benefizmarathon sind unter https://maratonsibiu.ro zu finden. Spenden kann man noch bis Ende Juni. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – Heute, am 3. Juni, startet offiziell die Reihe ,,Musik in der Evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt“, die bis Jahresende verschiedene Angebote beinhaltet: jeden Freitag eine halbstündige Mittagsmusik um 12 Uhr, jeden Dienstag (Juni-September) eine Abendmusik, jeden Samstag (Juni-August) eine Abendmusik (ca. 50 Minuten), jeweils um 19 Uhr. Die Samstagsmusik ist eine erweiterte Variante der bereits regelmäßig stattfindenden „Orgel1/3Stunde“ in der Stadtpfarrkirche.

Das erste Konzert bestreitet heute, 12 Uhr, Brita Falch Leutert an der Orgel.

Am Pfingstsamstag, dem 4. Juni, 19 Uhr, wird der MonteverdiChor München unter der Leitung von Konrad von Abel ein abwechslungsreiches a cappella-Programm bieten.

Am Dienstag, den 7. Juni, 19 Uhr, bringen die Sopranistin Melinda Samson, die Geigerin Iuliana Cotîrlea und die Kantorin Brita Falch Leutert Werke aus der Barockzeit zu Gehör.

Alle Veranstaltungen finden je nach musikalischem Profil entweder im Kirchenschiff oder in der Ferula statt. Als Eingänge werden diejenigen gegen die Brukenthalschule auf der Südseite der Stadtpfarrkirche zu benutzen sein.

Weitere Informationen unter https://hermannstadt.evang.ro

Abfall-Ausstellung

Hermannstadt. – Ein Wettbewerb mit Ausstellung zum Thema „Abfall als Ressource” ist am Freitag, dem 3. Juni, ab 12 Uhr, im Studentenkulturhaus (Calea Dumbrăvii nr. 34A) zu sehen. Organisiert wurde der Wettbewerb vom Verein Conexiuni Sibiu, in Zusammenarbeit mi dem Studentenkulturhaus. Die Teilnehmer sind zwischen 7 und 30 Jahre alt und werden am Freitag über ihre Kreationen erzählen. (RS)

Vunk im Oldies Pub

Hermannstadt. – Die Pop-Rock-Band Vunk konzertiert heute, dem 3. Juni, ab 20 Uhr im Oldies Pub. Kartenverkauf (im Vorverkauf 79 Lei) unter bilete.sublime.ro/bi lete-vunk-sibiu-75441. (RS)

Entchen-Rennen am Sonntag

Hermannstadt. – Das fünfte Entchen-Rennen veranstaltet der Rotaract Club Hermannstadt am Sonntag, dem 5. Juni, ab 12 Uhr, auf dem Zibin. Der Start für die Gummi-Entchen findet von der Brücke am Ende der Str. Ion Neculce (ehemalige Holzbrücke) statt, Ziel ist die Brücke am Zibinsmarkt. Der Erlös der Benefizveranstaltung geht an Projekte für die Kinder aus dem Gulliver-Kinderheim in Hermannstadt. Mehr dazu finden Sie unter sibiu.cursaderatuste.ro (BU)

Pfingstmontag in Pruden

Pruden/Prod. – Auch in diesem Jahr feiern die Evangelischen aus dem Schäßburger Kirchenbezirk ihren Bezirksgemeindetag am Pfingstmontag in Pruden. In dem Festgottesdienst, der um 11 Uhr beginnt, predigt Pfarrerin Angelika Beer aus Malmkrog.

Büchervorstellung

Hermannstadt. – Der Autor Peter Biro stellt drei seiner Bücher im Erasmus-Büchercafé am Dienstag, dem 7. Juni, ab 16 Uhr, vor: „Vom Taumeln zwischen den Kulturen – Eine Kindheit in Transsylvanien” (Werd & Weber, Thun, Oktober 2021. ISBN 3039221183, deutsch), „Auf zum fröhlichen Weltuntergang – Achtundzwanzig hanebüchene Humoresken von der Apokalypse und andere erbauliche Texte” (Blitz-Verlag, Windeck, Frühjahr 2022, deutsch) und „Incredibila poveste a lui Jean-Jacques Récamier, omul-canapea – și alte multe satire pentru cititori curajoși” (UZP-Verlag, Bukarest 2021, ISBN 978-606-9654-88-0, rumänisch). Nach der Lesung steht der Autor für Autogramme, Fragen und Antworten zur Verfügung. (RS)

FITS-Karten zum Verkauf

Hermannstadt. – Für die 29. Auflage des Internationalen Hermannstädter Theaterfestivals, das unter dem Motto ,,Finde Schönheit” steht, wurden 30.000 Karten zum Verkauf gestellt, 116 für Stücke offline und 37 für Stücke online. Insgesamt sollen von 24. Juni bis 3. Juli mehr als 170 Events stattfinden, ein Teil davon kostenlos. Näheres zu Programm und Kartenvorverkauf unter www.sibfest.ro. (RS)

Neue Ausstellung im Kunsthaus 7B

Michelsberg. – Das Michelsberger Kunsthaus 7B hat zu einem für Hermannstadt und Umgebung einzigartigen Kunstprojekt aufgerufen, der Begründung der Biennale ,,Danube Contemporary”. Alle zwei Jahre sollen Klassiker und neue Trends der Gegenwartskunst aus den Donauländern gezeigt werden. In diesem Jahr beginnt die Reihe mit dem Thema „Shapes and Personality” („Formen und Persönlichkeit”). Es werden Arbeiten gezeigt von Sorina von Keyserling, Berlin, Bildhauerin; Luise Kloos, Graz, Zeichnung und Malerei; Alena Adamikova, Nova Dedinka, Slowakei, Malerei; Ljudmila Martinova, Donetsk Ukraine, Malerei; Boglarka Nagy, Budapest, Malerei; Veronika Detsova, Varna/Glasgow, Fotografie; Irina Epifan, Bukarest, Fotografie. Vernissage am Sonntag, 19. Juni, 16 Uhr. Die Ausstellung geht bis zum 25. August.

Sozialgutscheine

Hermannstadt. – Sozial schwache Personen erhalten ab dem 1. Juni bis Ende des Jahres alle zwei Monate Sozialgutscheine im Gegenwert von 250 Lei, für den Einkauf von Grundnahrungsmitteln und/oder für warme Mahlzeiten. Die Gutscheine erhalten Rentner und Personen mit Behinderung mit einem Einkommen von bis zu 1.500 Lei pro Monat und Familien, die Sozialhilfe erhalten.

Die Unterstützung (in Form von Karten) wird per Post ausgestellt, die Begünstigten müssen keine Anträge erstellen, da sie bereits in der Evidenz des Rentenhauses des Kreises Hermannstadt bzw. der Nationalen Agentur für Zahlungen und Sozialaufsicht sind.

Anträge beim Sozialamt des Hermannstädter Bürgermeisteramt müssen bis zum letzten Tag eines Monats eingereicht werden, um die Unterstützung ab dem folgenden Monat zu erhalten. Anträge stellen können Familien mit mindestens zwei unterhaltsberechtigten Kindern und Alleinerziehende, deren monatliches Nettoeinkommen pro Familienmitglied unter oder bei 600 Lei liegt, und Obdachlose. (RS)

Tradition als Trend?

Wiesbaden. – Der BdV Landesverband Hessen e.V. lädt vom 15.-17. Juli zur Kulturtagung mit Medienwerkstatt ins Wilhelm-Kempf-Haus nach Wiesbaden ein, zum Thema „Tradition als Trend? Brauchtum zwischen Vergessen, Kritik und Kommerz”. Im Fokus stehen Traditionen und Bräuche der Deutschen aus dem östlichen Europa.

Die Tagung richtet sich vor allem an junge Erwachsene, Vertreterinnen und Vertreter von Jugendorganisationen der Vertriebenen- und Spätaussiedlerverbände, Studierende sowie Doktorandinnen und Doktoranden der Geisteswissenschaften, die (Ur-)Enkelgeneration der Vertriebenen sowie künstlerisch Interessierte.

Anmeldung bis 10. Juni, unter kulturreferat@bdv-hessen.de, Tel.: +49(0)611 36 019-18. Die Tagungspauschale inkl. Programm, Übernachtung und Verpflegung beträgt 90 Euro pro Person.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 4. Juni, 17-18 Uhr/Sonntag, 5. Juni, 10-11 Uhr: Nachbarschaften in Siebenbürgen.

TVR 2, Dienstag, 7. Juni, 13.00-13.30 Uhr: 25 Jahre NIL Theatergruppe.

TVR 1, Donnerstag, 9. Juni, 15-16.40 Uhr, AKZENTE: Art Safari-Ausstellung; Sathmarer Deutsche Kulturtage; Kronstädter Flughafen; „Der Gott Kurt” von Alberto Moravia – Premiere am DSTT; Banater Weine und nicht nur.