Bundesverdienstkreuz für Martin Bottesch

Ausgabe Nr. 2772



Dr. Peer Gebauer, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest (links), hielt die Laudatio anlässlich der Übergabe des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an den Mathematiklehrer und Vorsitzenden des Siebenbürgenforums Martin Bottesch und überreichte dem Geehrten die Ordensinsignie und die Urkunde dieser höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland, die ihm der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen hat. Die Feierstunde fand am Dienstag auf der Terrasse des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt statt. Die Laudatio und die anschließende Ansprache von Martin Bottesch können Sie in unserer nächsten Ausgabe lesen. Foto: Sebastian MARCOVICI