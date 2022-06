Ausgabe Nr. 2774



Die Abschlussfeier für die Klassen 5-7 bzw. 9-11 am Samuel von Brukenthal-Gymnasium in Hermannstadt hat am Freitag stattgefunden. Die Achtklässler und die Zwölftklässler hatten schon Ende Mai ihre Abschlussfeier. Insgesamt 912 Schülerinnen und Schüler haben im Schuljahr 2021/2022 an dieser Schule gelernt, davon 439 am Gymnasium und 467 am Lyzeum. Unser Bild: Die Abschlussfeier der Klassen 5-7 fand mittags statt und war sehr gut besucht. Foto: Cynthia PINTER