5. Auflage des „Lucreția Ciobanu”- Festivals

Ausgabe Nr. 2775



Ein zweitägiger Folkloremusik-Marathon hat am Anfang dieser Woche in Hermannstadt stattgefunden, bei dem bekannte Musiker, Tänzer und Ensembles auf der Bühne des Ion Besoiu-Kulturhauses aufgetreten sind. Ein sehr beliebter Moment des Festivals war, als die Sänger Anișoara Popescu, Georgiana Necșa, Tudor Furdui Iancu, Maria Mihali und Iulia Mihai zusammen aufgetreten sind (unser Bild). An beiden Abenden wurde das Festival von Traian Stoiță und Vasilica Tătaru moderiert. Im Rahmen des Festivals hat auch ein Folkloremusikwettkampf stattgefunden, bei dem sich Ioana Ștefan aus Kreis Suceava unter den 20 Konkurrenten durchgesetzt hat und die Große Trophäe erhalten hat. Das Festival wurde vom Kreiszentrum für die Förderung und Erhaltung der traditionellen Kultur „Cindrelul – Junii” Hermannstadt organisiert. Gewidmet ist das Festival der in Topârcea, Kreis Hermannstadt geborenen Volksmusiksängerin Lucreția Ciobanu (27. 10. 1924–30. 09. 2015), die die Musik aus der Mărginimea Sibiului weltweit bekannt gemacht hat und als „Dame der Berge” („Doamna Munților”) bekannt war. Foto: „Cindrelul – Junii”