Nachrichten

Vortrag zum 125. von Erwin Neustädter

Hermannstadt. – Zum 125. Geburtsjubiläum von Erwin Neustädter, dem in Tartlau am 1. Juli 1897 geborenen Dichter, Schriftsteller und Grafiker ist der Vortrag mit dem Titel: „Bisher hab ich nur dem Herzen gelauscht…“ gewidmet, den Doz. Dr. Sunhild Galter heute, 18 Uhr, im „Hans Bernd von Haeften“-Tagungs- und Konferenzzentrum (Str. Livezii Nr. 55) der Evangelischen Akademie Siebenbürgen halten wird. Dabei wird die Germanistin nicht nur auf die biografischen Eckpunkte eingehen, sondern auch deren Niederschlag in den Werken Neustädters vergegenwärtigen. Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt. (EAS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – Die aus Mitteln der Kulturagenda der Stadt Hermannstadt mitfinanzierte Reihe ,,Musik in der Evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt“, beinhaltet verschiedene Angebote: jeden Freitag eine halbstündige Mittagsmusik um 12 Uhr, jeden Dienstag, 19 Uhr, eine Abendmusik (nur bis einschließlich September) und jeden Samstag, 19 Uhr, eine Abendmusik (ca. 50 Minuten, nur bis einschließlich August).

Am Samstag, den 2. Juli, 19 Uhr, konzertieren Mari Fukumoto (Orgel) und Makcim Fernandez Samodaiev (Cello), das Konzert findet im Rahmen und in Partnerschaft mit dem Hermannstädter Internationalen Theaterfestivals statt.

Die Reihe wird am Dienstag, den 5. Juli, fortgesetzt. Ab 19 Uhr bietet Eduard Antal ein Orgelkonzert.

Alle Veranstaltungen finden je nach musikalischem Profil entweder im Kirchenschiff oder in der Ferula statt. Als Eingänge werden diejenigen gegen die Brukenthalschule auf der Südseite der Stadtpfarrkirche zu benutzen sein.

Weitere Informationen unter https://hermannstadt.evang.ro

Alpenrosen-Festival

Hermannstadt. – Das 18. Alpenrosen-Festival findet am 2. und 3. Juli in Gura Râului, statt. Am Samstag, dem 2. Juli, beginnt das Festival mit einem „Hirtenessen” auf der Bühne unterhalb des Staudamms ab 18 Uhr, mit Musik, Tanz und Bräuchen und endet mit einem Lagerfeuer. Am Sonntag findet im Gemeindezentrum ab 11.45 Uhr die feierliche Eröffnung statt, weiter geht es mit einem Folklorefestival und einer Banater Feier ab 13 Uhr auf der Bühne beim Staudamm. (RS)

Parkplätze gesperrt

Hermannstadt. – Für das 29. Internationale Hermannstädter Theaterfestival ist der Theaterparkplatz bis 5. Juli und der Parkplatz hinter dem Ion Besoiu-Kulturzentrum vom 23. Juni bis 4. Juli für den Verkehr gesperrt. (RS)

Langgasse in Arbeit

Hermannstadt. – Bis zum 5. Juli d. J. ist die Langgasse/Str. Lungă teilweise für den Kfz-Verkehr gesperrt. Es wird eine neue Asphaltdecke gegossen. Die Arbeiten werden hauptsächlich nachts durchgeführt, bei laufendem Verkehr.

Hungarikum-Festival

Hermannstadt. – Die 13. Auflage des Hungarikum-Festivals findet vom 1. bis 3. Juli statt. Der traditionelle Gulasch-Wettbewerb wird am Samstag im Freilichtmuseum ausgetragen. Näheres unter https://szeben.ro/hungarikum-napok-nagyszeben/. (RS)

Online-Deutschkurse

Hermannstadt. – Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt bietet Deutschkurse vom 4. Juli bis 9. September an. Die Einschreibungen für den Sommerkurs finden bis zum 1. Juli statt. Infos und Anmeldung unter cursuri@ccgsibiu.ro. Die Kurse finden online statt. (RS)

Sibiu Sands

Hermannstadt. – Die 9. Auflage des Strandvolleyballturniers Sibiu Sands findert vom 5. bis 10. Juli am Kleinen Ring statt. Näheres unter www.facebook.com/SibiuSands, das genaue Programm soll demnächst auch auf https://beachvolleyro mania.ro veröffentlicht werden. (RS)

Kurzfilme von Radu Jude

Hermannstadt. – Ein außerordentlicher Filmabend findet am Mittwoch, den 6. Juli, ab 20 Uhr, im Gong-Theater statt. Gezeigt werden unter dem Titel „Almanah Cinema. Șase filme scurte” sechs Kurzfilme von Radu Jude, im Beisein von Alexandru Dabija.

Der Filmabend dauert 101 Minuten und ist ab 12 Jahre freigegeben. Kartenvorverkauf online unter teatrulgong.ro oder direkt an der Kasse des Gong-Theaters. Eine Karte kostet 12 Lei. (BU)

Hermannstädter Gespräche

Hermannstadt. – Zum Thema „Das politische System Rumäniens – Entwicklung und Herausforderungen in Europa“ diskutieren am Donnerstag, den 7. Juli, um 18.30 Uhr, Daniela-Maria Mariș, Referentin für Begabtenförderung und Kultur bei der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Lekt. Dr. Roxana-Alice Stoenescu, Fakultät für Europastudien, Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg und Lekt. Dr. Antonela Gyöngy, Fakultät für Europastudien, Babeș-Bolyai-Universität, Klausenburg. Das mit dem Titel gleichnamige Buch wird im Rahmen der Veranstaltung ebenfalls vorgestellt. Die Veranstaltung findet im Spiegelsaal des Hermannstädter Forums, Sporergasse/Strada General Magheru 1-3 statt.(AB)

TIFF-Festival

Hermannstadt. – Die Hermannstädter Auflage des Transilvania International Film Festivals (TIFF) findet vom 7. bis 10. Juli statt. Gezeigt werden Filme indoor und outdoor. Programm und Karten unter htt ps://sibiu.tiff.ro. (RS)

Musik in den Kirchenburgen

Hermannstadt. – Die bereits mehrjährige Reihe Musik in den Kirchenburgen wird auch dieses Jahr – vom Kreisrat dankenswerterweise unterstützt – fortgesetzt. Jeden Freitag im Juli wird um 18 Uhr im Kreis Hermannstadt ein Konzert in einer evangelischen Kirche stattfinden: am 1. Juli Hammersdorf, am 8. Juli Großau, am 15. Juli Rothberg, am 22. Juli Agnetheln und am 29. Juli Holzmengen.

Weitere Details zum musikalischen Programm entnehmen Sie den Plakaten oder der Webseite der Hermannstädter evangelischen Kirchengemeinde unter https://her mannstadt.evang.ro und weiteren Informationskanälen. (JL)

Mediascher Orgelsommer

Mediasch. – Die Konzertreihe ,,Orgelsommer 2022” in der Mediascher evangelischen Margarethenkirche findet jeden Montag, ab 19 Uhr, statt. Eine Eintrittskarte kostet 20 Lei, ein Abonnement 75 Lei. Das nächste Konzert bestreitet am 4. Juli der Kronstädter Organist Paul Cristian. Am Sonntag, dem 3. Juli, 19 Uhr, gibt es ein außerordentliches Konzert mit Ali Ashgar&Friends (Iran/Rumänien). (BU)

Radio Neumarkt auf Deutsch

Sendezeiten: Mo.-Sa., 21 bis 22 Uhr auf den Frequenzen der Mittelwelle 1593, 1323, 1197 kHz und im Livestream unter www.radiomures.ro/de. In Hermannstadt: Mo.-Fr. auch über die UKW-Frequenz 106,8 zu empfangen.

Rolf Bossert-Preis geht nach Mainz

Reschitza. – Der freiberufliche Fotograf und Künstler Bastian Kienitz (Jahrgang 1975) aus Mainz ist der Gewinner des Rolf-Bossert-Gedächtnispreises 2022. Zusätzlich wurde erstmals auch ein Sonderpreis des Deutschsprachigen Wirtschaftsklubs „Banat” aus Temeswar verliehen, der an Robert Klages aus Berlin geht.

Die Jury unter dem Vorsitz von Alexander Estis (Schweiz) – dem ersten Gewinner des Rolf-Bossert-Gedächtnispreises (2020) – hatte keine einfache Aufgabe. Um den Preis haben sich in diesem Jahr insgesamt 225 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (die meisten mit der im Wettbewerb zulässigen Maximalzahl von sieben Texten) aus 10 Ländern beworben – Deutschland: 175; Österreich 33; Schweiz 6; Rumänien 4; Italien 2; Belgien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Ungarn jeweils 1.

Das Sekretariat, das die eingesandten Werke der Teilnehmenden registriert und für die anonyme Weitergabe der Texte an die Jury geordnet hat, leitete erneut der Banater Journalist und Kulturveranstalter Erwin Josef Țigla aus Reschitza, dem Geburtsort des Dichters Rolf Bossert.

Die Preisverleihung 2022 erfolgt im Rahmen der 32. Deutschen Literaturtage in Reschitza, die zwischen zwischen dem 18.-21. August stattfinden, unter besonderen Vorzeichen, eingedenk dessen, dass Rolf Bossert Gründungsmitglied der „Aktionsgruppe Banat“ war, die vor 50 Jahren ins Leben gerufen wurde. (EJȚ)

Benefizgala mit Trio Saxones plus in Zürich

Zürich. – Der Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz feiert am Samstag, den 2. Juli das Sommerfest als Benefizgala im Zürich Marriott Hotel, zu Gunsten der ukrainischen Flüchtlinge, die in diesen Wochen und Monaten in Siebenbürgen Zuflucht gefunden haben. „Viele Familien der Siebenbürger Sachsen kennen aus eigener Erfahrung das bittere Schicksal der Flucht. Wir schätzen sehr, was Sachsen in dieser Zeit für ukrainische Flüchtlinge leisten, und wollen uns mit dem Reinerlös der Benefizgala daran beteiligen”, erklärt die in Stolzenburg geborene und heute im Kanton Schwyz lebende Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz, Marianne Hallmen.

Bereits jetzt haben sich nach eigenen Angaben mehr als 100 Teilnehmer angemeldet, was auch für das erfolgversprechende Programm spricht. So wird die Autorin Erica Brühlmann-Jecklin ihr Buch „Sarah’s weiter Weg” vorstellen. Darüberhinaus werden Blanka Kerekes, Musikhochschule Zürich (Querflöte) in Begleitung von Ana Silvestru, Berlin-Zürich (Klavier) den kulturellen Rahmen umspannen.

Einer der Höhepunkte der Benefizgala wird eine vom Michelsberger Kunsthaus 7B organisierte und von Thomas Emmerling geleitete Auktion zeitgenössischer siebenbürgischer und internationaler Kunst sein. Die Künstler Oana Ionel, Bryn Marie Migliore, Armin Mühsam, Birgit Reiner und Bianca Turner spenden Kunstwerke, der Reinerlös kommt der Flüchtlingshilfe zu Gute. Den geselligen Teil bestreitet die Band Trio Saxones plus. (TE)

Zehnte Auflage der Haferland-Kulturwoche

Bukarest. – Die 10. Auflage der Haferland-Kulturwoche findet vom 29. bis zum 31. Juli statt und ist schwerpunktmäßig der Förderung der interkulturellen Bildung und dem Umweltschutz gewidmet. Das zweite Jahr in Folge steht die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis. In 10 Ortschaften – Arkeden, Klosdorf, Keisd, Radeln, Bodendorf, Reps, Hamruden, Deutsch-Kreuz, Meschendorf und Deutsch-Weißkirch – können sich die Besucher an den drei Festtagen an einem umfangreichen Programm erfreuen.

Desgleichen trifft sich das rumänisch-deutsche bilaterale Kooperationsforum und hat als Hauptthema das 30. Jubiläum des rumänisch-deutschen Freundschafts- und Partnerschaftsvertrag in Europa.

Programm unter: www.haferland.ro, htt ps://www.facebook.com/haferland, htt ps://www.instagram.com/saptamana_ha ferland/ (DM)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 2. Juli, 17-18 Uhr/Sonntag, 3. Juli, 10-11 Uhr: 10 Jahre Deutsche Stunde; Eginald Schlattner im Gespräch (Wiederholungen).

TVR 2, Dienstag, 5. Juli, 13.00-13.30 Uhr: Der neue Kronstädter Flughafen.

TVR 1, Donnerstag, 7. Juli, 15-16.40 Uhr, AKZENTE: Ausstellung im Teutschhaus; Die Banater Weine; Heimattag in Dinkelsbühl; Frauenpower: Sigrid Haldenwang.