Ausgabe Nr. 2768

Das Muttertagskonzert „Alles Liebe zum Muttertag“, eine musikalische Umarmung von Pfarrer Alfred Dahinten und seiner Trio Saxones Band, wird am Sonntag, dem 8. Mai, um 18 Uhr deutscher Zeit (Mitteleuropäischer Sommerzeit) bzw. um 19 Uhr rumänischer Zeit als Videostream auf dem YouTube-Kanal des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland (www.siebenbuerger.de) und auch auf der Facebook-Seite des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., auf der Facebook-Seite von Radio Siebenbürgen und auf dem YouTube-Kanal des Siebenbürgenforums (Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen) gesendet. Mehr dazu unter https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/22714-videostream-alles-liebe-zum-muttertag.html

Der Mühlbacher Pfarrer Alf Dahinten sagt dazu: ,,Der zweite Sonntag im Mai ist traditionell der Muttertag. An diesem Tag stehen Mütter, Omas und Ur-Großmüttern ganz besonders im Mittelpunkt unserer Gedanken und Empfindungen. Zumindest einmal im Jahr wollen wir uns daran erinnern, was wir unseren Müttern und Großmüttern alles verdanken. Dies tun wir mit Liedern, die den Müttern gewidmet sind, aber auch mit Gedichten und Texten, die uns helfen, den Muttertag alle auch tatsächlich bewusst wahrzunehmen.

Aber vor allem soll die Musik auch ein kleiner symbolischer Blumenstrauß sowie ein Dankeschön sein an diejenigen, ohne die wir heuten nicht wären, was wir sind; – an unsere Mütter!“

Unser Bild: Pfarrer Dietrich Galter (am Mikrofon vorne links) und Pfarrer Alf Dahinten (am Mikrofon vorne rechts) mit einigen Mitgliedern der Neppendorfer Blaskapelle bei den Tonaufnahmen.

Foto: Trio Saxones Plus