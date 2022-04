Gabriel Tischer ist neuer Vorsitzender

DFDH-Vorstandswahlen bei der Mitgliederversammlung im Spiegelsaal

Ausgabe Nr. 2765

Bei der Mitgliederversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt, die am Donnerstag, dem 31. März, im Spiegelsaal des Hermannstädter Forums stattfand, wurde Gabriel Tischer als neuer Vorsitzender des Hermannstädter Forums gewählt. Er löst Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter ab, der nach vierjähriger Amtszeit nicht mehr für dieses Amt kandidiert hat.

Gabriel Tischer ist Vorsitzender des Kreisforums Hermannstadt, Mitglied des Hermannstädter Kreisrats und daselbst Vorsitzender der Fraktion der Kreisräte des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, sowie ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrates des Internationalen Flughafens Hermannstadt. Er wurde mit 60 Stimmen in den Vorstand und im Rahmen der anschließenden Vorstandssitzung zum DFDH-Vorsitzenden gewählt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Corina Bokor, Vizebürgermeisterin von Hermannstadt, bestimmt.

Begonnen hat die Mitgliederversammlung mit einer Präsentation von Winfried Ziegler, Geschäftsführer des Siebenbürgenforums, der Schritt für Schritt erklärte, wie man den Autozensus online durchführen kann. „Es liegt an jedem von uns, dass wir in der Statistik auftauchen, damit sich unsere Zahl stabilisiert“, sagte Ziegler. Er unterstrich, dass das Hermannstädter Forum Unterstützung beim Ausfüllen des Online-Formulars anbietet. Allerdings bat er auch alle Interessierten, sie mögen sich im Vorhinein telefonisch im Sekretariat des DFDH anmelden.

Danach ergriff Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter das Wort und ließ die erfolgreichsten Veranstaltungen des letzten Jahres Revue passieren: das Programm für Juniorbotschafterinnen, Workshops, Jugendarbeit, die Aktivitäten der Tanzgruppe. „Die Pandemie hat einiges geändert. Viele der klassischen Veranstaltungen wie das Maifest oder der Marienball haben nicht stattfinden können. Dafür wurden viele Bücher veröffentlicht“, sagte Pinter, der einige der vielen vom Forum herausgegebenen Bücher und Kataloge aufzählte. Es folgte ein Rückblick auf die letzten vier Jahre des Mandats des Vorstandes, der später am Abend entlassen werden sollte. Erwähnung fanden u.a. die Restaurierung des Spiegelsaals, der Besuch der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des Staatspräsidenten Klaus Johannis im Jahr 2019. Abschließend bedankte sich Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter beim Team des Hermannstädter Forums und beim DFDH-Vorstand für die gute Zusammenarbeit der letzten vier Jahre.

Es folgte der Bericht des Rechnungsprüfers, der zur Kenntnis genommen und einstimmig angenommen wurde. Die Rechnungslegung für das Jahr 2021 wurde von DFDH-Geschäftsführer Raul Rognean vorgestellt und ebenfalls einstimmig angenommen.

Dann übernahm Martin Bottesch, der Vorsitzende des Siebenbürgenforums, die Leitung der Versammlung, der alte Vorstand des Hermannstädter Forums wurde einstimmig entlastet und die Wahl des neuen Vorstandes begann. Für die neun Sitze im DFDH-Vorstand wurden zwölf Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen. In den Vorstand gewählt wurden: Gabriel Tischer (60 Stimmen), Zeno-Karl Pinter (57 Stimmen), Monika Hay (50 Stimmen), Annemarie Fazakas (48 Stimmen), Friedrich Gunesch (48 Stimmen), Vizebürgermeisterin Corina Bokor (47 Stimmen), Gertrud Krech (46 Stimmen), Hans Georg Junesch (45 Stimmen) und Wolfgang Köber (39 Stimmen). Der Vorstand zog sich anschließend zurück und wählte Gabriel Tischer zum Vorsitzenden sowie Corina Bokor zur stellvertretenden Vorsitzenden.

„Bei der Übernahme war mir bewusst, welche Verantwortung dieses Amt mit sich bringt, in erster Linie, was die Stärkung der Organisation und ihrer Beibehaltung an der Spitze der Optionen der Hermannstädter für eine Lokalverwaltung zugunsten der Gemeinschaft angeht,“ erklärte Tischer in einer Pressemitteilung des DFDR. Er nahm sich vor, sich auch künftig für eine bürgernahe Verwaltung einzusetzen, mit realen europäischen Perspektiven und konkret feststellbaren Schritten. „Dies wird nicht leicht sein, aber wir sind eine Mannschaft, die bereit ist, zu beweisen, dass Leistung nicht von der Menge der Mitglieder, sondern ihrer Qualität abhängt,“ so der neue Vorsitzende des DFDH.

Gabriel Tischer ist 1967 in Mühlbach geboren, ist von Beruf Maschinenbauingenieur, in der Wirtschaft tätig und lebt mit seiner Frau und den beiden Söhnen in Michelsberg. Tischer bedankte sich bei den Wählerinnen und Wählern sowie bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand für das entgegengebrachte Vertrauen.

Cynthia PINTER