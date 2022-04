Bestickte Ostereier

Ausgabe Nr. 2765



55 handbestickte Ostereier zum Aufhängen, beidseitig mit siebenbürgisch-sächsischen Mustern bestickt und mit Schleife und Schlingenborte versehen, fertigten unter Anleitung ihrer Lehrerinnen Bianke Grecu (1. v. l.) und Anca Irimină (2. v. l.) Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 von der Brukenthalschule an und übergaben sie für die Restaurierung der Sauer-Orgel in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche am Montag Stadtkantorin Brita Falch-Leutert. Die Ostereier hängen nun an den Ästen eines Osterbaums, die in einer Orgelpfeife stecken und können gegen eine Spende erworben werden. Foto: Beatrice UNGAR