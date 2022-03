Volkszählung online

Tipp: Zu zweit lassen sich die Formulare besser ausfüllen

In Rumänien findet eine Volks- und Wohnungszählung statt, die bis zum 15. Mai in der Etappe des Autozensus ist, das heißt, dass man sich selber online eintragen kann. Angestellte erhalten dafür einen arbeitsfreien Tag. Die Volkszählung heißt „Recensământul populației și locuințelor 2021”, auch wenn sie 2022 durchgeführt wird, weil sie wegen der Pandemie für dieses Jahr verschoben wurde, allerdings Informationen anfordert, die zum 1. Dezember 2021 gültig waren. Die Personen, die sich nicht selbst zählen können, werden in einer nächsten Etappe vom 16. Mai bis 17. Juli 2022 von einem Mitarbeiter des jeweiligen Bürgermeisteramtes besucht, der die Zählung durchführt.

Um sich selber eintragen zu können, muss man mit einer Stunde rechnen, weil die Fragen und Erklärungen fehlen oder so kompliziert ausgedrückt sind, dass man zum Beispiel zwischen Haus, Wohnung, Haushalt (clădire locuință, gospodărie) unterscheiden muss. Zum Beispiel können in einer Wohnung mehrere Haushalte eingetragen werden, wenn die Personen zum Beispiel getrennt ihr Einkommen verwalten.

Für die Zählung muss man sich Zeit lassen und alle Erklärungen genau durchlesen. Man kann in beiden Formularen (für Personen und für Haushalte) hin und zurück klicken, ohne dass die Informationen verloren gehen, bis man alle Fragen beantwortet hat, bevor man auf den Button „Finalizează” (Beenden) klickt. Da sollte man vorsichtig sein, denn das ist der letzte Schritt, die Variante ist endgültig, wird automatisch an das Statistikamt geschickt und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Um sich selbt eintragen zu können, muss man die Seite https://www.recensamantromania.ro aufrufen und auf das Pop-Up-Fenster „Autorecenzează-te” clicken. (Man wird automatisch auf die Seite https://autorecenzare.insse.ro geschickt.) Auf www.recensamantromania.ro sind übrigens Infos, Hilfeleistung und Neuigkeiten zu der Zählung zu finden.

Die erste Person in einem Haushalt, die den Autozensus durchführt, muss ein Voranmeldungsformular beantragen, das wenige Minuten später per E-Mail eintrifft. Diese Person muss z. B. die genaue Adresse angeben, wie viele Haushalte im Haus sind und wie viele Personen im eigenen Haushalt leben. Diese Person muss eine gültige E-Mail-Adresse angeben, damit man Zugang zum Online-Formular bekommt. Diese Person kann übrigens für alle Personen im Haushalt den Zugang beantragen, so dass nicht jede Person im Haushalt auch eine E-Mail-Adresse haben oder einreichen muss.

Wenn in einem Haushalt mehrere Personen leben, muss sich eine von ihnen als „cap de familie” (Familienoberhaupt) eintragen, alle anderen können dann im Bezug auf diese Person unter Ehemann/Ehefrau, Partner/Partnerin usw. entscheiden.

Auf dem Bildschirm links sind die Buttons für die großen Kapiteln (Personenzählung, Wohnungszählung, Beenden), rechts sind die Fragen mit einer oder teils mehreren möglichen Antworten. Die verschiedenen Kapitel werden blau angezeigt, werden grün, wenn die Fragen beantwortet wurden oder rot, wenn sie falsch beantwortet wurden (nicht mit den anderen Antworten übereinstimmen). Übrigens, manchmal fehlen einem die Optionen, richtig zu antworten, da muss man sich zu helfen wissen.

Wenn man am Ende aller Fragen doch nicht 100% erreicht hat (eine Leiste links oben zeigt, wie viele Fragen offen geblieben sind), sollte man nicht erschrecken, denn diese Formulare werden z. B. auch von den offiziellen Volkszählern benutzt, die einen eigenen Code eintragen müssen und die als unbeantwortete Frage auf dem Formular erscheint, wenn man sich selber zählt. Offen bleiben mehrere Fragen auch, wenn man im Haus wohnt und keine Infos zu Appartement oder Treppenhaus geben kann. Das Formular kann trotzdem eingereicht werden.

Die Hermannstädter Bürger, die sich online eintragen wollen, um einen Besuch eines Zählers zu vermeiden, können Unterstützung vom Bürgermeisteramt erhalten. Dafür wurden sieben Stellen in der Stadt organisiert, wo Mitarbeiter des Amtes zur Verfügung stehen (Liste unter https://sibiu.ro/primaria/comuni cat/10016). Ruxandra STĂNESCU

Unterstützung vom DFDH beim Autozensus

Hermannstadt. – An alle Mitglieder der deutschen Minderheit in Rumänien gerichtet ist folgender Aufruf des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien zur Teilnahme an der Volkszählung in Rumänien: ,,Für unsere Gemeinschaft ist es von allergrößter Wichtigkeit, dass möglichst viele an der Volkszählung teilnehmen. Bitte registrieren Sie sich, damit unsere Minderheit in ihrer wirklichen Dimension wahrgenommen wird. Details und Registrierung auf: www.recensamantromania.ro, Dauer des Autozensus: 14. März bis 15. Mai 2022. Auskunft und Hilfestellung erhalten Sie beim örtlichen Forum.“

Bei der Volkszählung werden alle europäischen Richtlinien zum Datenschutz eingehalten. Die Daten werden vor der Erfassung anonymisiert, die Namen nicht gespeichert.

Das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt gibt bekannt, dass die DFDH-Geschäftsstelle allen Mitgliedern entgegen kommt und bei dem online-Autozensus Hilfe anbietet.

Wer keinen Internetzugang hat oder alleine nicht zurechtkommt, kann sich wochentags von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr unter der Rufnummer 0269-215417 für einen Termin anmelden. DFDH