Unterführung wieder geöffnet

Ausgabe Nr. 2760

Die Fußgängerunterführung am Ende der Bretterpromenade unter der Mühlgasse/Andrei Șaguna Richtung Schewisgasse&Bd. Victoriei wurde am Freitag der Vorwoche wieder eröffnet. Die Arbeiten im Innenbereich sind bis auf kleine Details fertiggestellt und die noch anstehenden Arbeiten im Außenbereich können fortgesetzt werden, ohne den Betrieb der Unterführung zu beeinträchtigen. Durchgeführt wurden u. a. Arbeiten an der Struktur, dem Regenwasser-Ableitungssystem, dem Bodenbelag und der Wandverkleidung. Unser Bild: Bürgermeisterin Astrid Fodor (rechts vorne) begutachtet die 18 Meter lange aus 45 Bildschirmen gebildete und von Sicherheitsglasplatten geschützte Videowand. Foto: Presseamt der Stadt