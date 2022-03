Ausgabe Nr. 2761



In Hermannstadt hat es am Montag und Dienstag starken Schneefall gegeben, wie auf dem Bild zu sehen ist, das Dienstagmorgen im Jugendpark entstanden ist. Ursache für den Märzwinter, wie so ein später Wintereinbruch genannt wird, ist in den meisten Fällen von Nordosten eindringende sehr kalte und trockene Polarluft. Gefürchtet ist der Märzwinter bei den Obstbauern. War es Anfang des Jahres recht warm, ist die Natur bereits im Frühlings-Modus und wird dann vom Märzwinter eiskalt erwischt. Wir hoffen das Beste und zitieren drei passende Bauernregeln zu dieser Wetterlage: ,,Langer Schnee im März/bricht dem Korn das Herz“; ,,Märzenschnee und Jungfernpracht/dauern oft kaum eine Nacht“; ,,Viel Schnee, den uns der März entfernte,/lässt zurück uns reiche Ernte“. Foto: Cynthia PINTER