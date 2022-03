Ausgabe Nr. 2763

Dieser Fuchs (vulpes vulpes) stellte sich am 19. Februar d. J. vor einer Gruppe von Wanderern unweit der Valea Sâmbetei-Schutzhütte auf 1400 Meter Höhe unterhalb des sogenannten Großen Fensters in den Fogarascher Bergen regelrecht in Pose. Der Fuchs – oder die Füchsin – war sehr zutraulich und lief nicht weg, so dass eine der Wanderinnen dieses Prachtexemplar in aller Ruhe fotografieren konnte. Foto: Eniko GALL