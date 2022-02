Neue Grundschulbücher in deutscher Sprache

Gedanken aus der Schulbuchwerkstatt des DFDR

Ausgabe Nr. 2757

„Der Wind bricht einen biegsamen Baum nicht“ ist der Spruch, der mich von dem afrikanischen Sprücheblock auf meinem Schreibtisch anlächelt, im Hintergrund ein einzelner Baum in wüstenartig-gelbem Boden, der sich gegen einen tiefblauen Himmel abhebt. Der Spruch passt gut zu der Erfahrung, die wir in den vergangenen Monaten mit der Übersetzung der neuen Grundschulbücher gemacht haben. Da ist schon im Vorfeld der eigentlichen Übersetzungsarbeit manch ein Wind aufgekommen.

Zuerst hatte das Bildungsministerium bei der Genehmigung einiger rumänischer Schulbücher eine ganze Reihe von Einsprüchen zu klären, sodass die Übersetzungsarbeit sich hinauszögerte. Dann war es dieses Mal auch so, dass nicht mehr nur – wie früher – drei Bücher für jedes Fach genehmigt worden sind, sondern alle, die bei der wissenschaftlichen Bewertung die vorgeschriebene Mindestpunktzahl erreicht haben. Das waren für manche Schulfächer bis zu 10 Bücher von unterschiedlichen Verlagen. Die zweite Schwierigkeit bestand darin herauszufinden, welche Verlage überhaupt in Erwägung ziehen, ihr Buch übersetzen zu lassen. Kurzum, nach vielen Telefonaten, Beratungen, Überzeugungsversuchen und Grübeleien stand dann fest, für welche Bücher die Schulbuchbeauftragte des DFDR Übersetzer zu finden habe.

Erstaunlicherweise war es bei der Findung der Übersetzerinnen ganz windstill. Es gab keine Ablehnung, vielleicht, aber kaum spürbar, bei einigen einen Hauch des Zweifels, ob sie den Anforderungen genügen würden. Die Teams – in manchen Fällen auch individuell Übersetzende – waren recht schnell gefunden und machten sich an die Arbeit. Hin und wieder gab es kleine Hindernisse zu überwinden, wenn es mit den Computerprogrammen nicht so ganz rund lief oder wenn der Termin schon bedrohlich nahe und die Arbeit noch nicht ganz so weit fortgeschritten war.

Etwas Spannung kam dann im Überprüfungsprozess der Bücher auf, als sich herausstellte, dass für manche Fächer nicht nur eines, sondern zwei Bücher übersetzt worden waren, weil einige Verlage eigene Übersetzer beauftragt hatten, deren Arbeit qualitativ teilweise leider viel zu wünschen ließ.

Alles in allem können wir aber auf ein gutes Ergebnis zurückblicken. Folgende neue Grundschulbücher sind übersetzt worden: für die 2. Klasse: Kunst und Werken (Ars Libri) und Persönliche Entwicklung (Ars Libri/Uniscan auf eigenes Betreiben); für die 3. Klasse: Mathematik (Art Klett), Naturkunde (Litera), Staatsbürgerkunde (Litera), Kunst und Werken (Litera); für die 4. Klasse: Mathematik (Art Klett), Naturkunde (Litera), Staatsbürgerkunde (Art Klett), Erdkunde (Litera/Art Klett auf eigenes Betreiben), Geschichte (EDP), Kunst und Werken (Litera).

Alle Bücher sind auf manuale.edu.ro abrufbar.

Übersetzerinnen aus Kronstadt, Hermannstadt, Großpold, Mühlbach, Temeswar, Arad und Überprüfer aus Bukarest, Temeswar, Arad, Neumarkt, Hermannstadt, Kronstadt haben sich allesamt als biegsame Bäume erwiesen, die jedem Sturm standgehalten haben: den plötzlichen Terminverkürzungen, dem viel zu geringen Entgelt für die geleistete Arbeit, den Softwareproblemen, der Doppelbelastung usw. Allen an der Entstehung der neuen Grundschulbücher Beteiligten sei herzlich gedankt. Sie haben dem Grundschulunterricht in deutscher Sprache einen großen Dienst erwiesen, der von den Kolleginnen sicher gerne in Anspruch genommen werden wird.

„Der Wind bricht einen biegsamen Baum nicht“ – das könnte ein Motto der Schulbucharbeit sein, die viel Flexibilität, Geduld und sehr viel harte Arbeit erfordert, aber nach getaner Arbeit auch ebenso viel Genugtuung bringt. Machen auch Sie gerne mit! Arbeit gibt es in unserer Werkstatt immer.

Renate KLEIN

Schulbuchbeauftragte des DFDR