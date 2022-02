Ausgabe Nr. 2757



Unterhalb der steinernen Brücke stand am Mittwoch Morgen ein weißer Tupfer zwischen den Stockenten, die sich gewöhnlich im Zibin tummeln. Es ist ein Silberreiher (Ardea alba), der offensichtlich hier Nahrung gefunden hat. Nicht so gut zu sehen: Auf einem Ästchen am rechten Ufer sitzt ein bunt schillernder Eisvogel (Alcedo atthis) und betrachtet die Szene. Foto: Cynthia PINTER