Einzeln verpackte Krapfen verteilt

15. Auflage des Urzellaufs in Agnetheln nach der Wiederaufnahme

Ausgabe Nr. 2756

„Mer wäinschen vill Gläck än diesem Hais, mer draiwen mät asen Gaußeln och Schallen de Suarjen ais. As Lauder och Wätz koun en jäider hieren, daut mer Ech besecken zaucht daut mer Ech ieren!“ Dieser Urzelspruch war im Vorjahr nicht zu hören, dafür aber am vergangenen Sonntag wieder, nachdem der Urzellauf pandemiebedingt im letzten Jahr nicht hatte stattfinden können. In diesem Jahr feierten die Agnethler Urzeln ein kleines Jubiläum und zwar die 15. Auflage des 2007 wieder aufgenommenen Urzellaufs.

2020 hatte Radu Crucean, ehemaliger Bürgermeister und Vorsitzender des Vereins „Breasla Lolelor Agnita“ in seiner Ansprache vor dem Bürgermeisteramt gesagt: „Diese Veranstaltung bringt uns alle zusammen und ermuntert uns dazu, unsere Identitäten zu vergessen und uns hinter der Maske der Urzeln zu vereinen durch einen gemeinsamen Gedanken, der unsere allgemeine Identität definiert und uns stolz darauf macht, Agnethler zu sein“. Damals hatte er wohl nicht geahnt, dass im Jahr darauf der Urzellauf ausfallen würde und zwei Jahre später die Zuschauer ebenfalls Masken tragen würden.

Für die musikalische Untermalung sorgte auch dieses Mal die Neppendorfer Blaskapelle. Die zwei Wägelchen, die Urzeln hinter sich her zogen, waren auch dieses Mal mit Krapfen vollgeladen, allerdings wurden damit nicht die Quetschen „geladen” , sie wurden einzeln verpackt an die Zuschauer aller Altersklassen ausgeteilt.

2006 hatte der Lehrer Bogdan Pătru mit seinen damaligen Schülern ein Projekt zum Thema Urzelnlaufen in Agnetheln durchgeführt, das dazu führte, dass der Brauch 2007 auch in Agnetheln wieder aufgenommen wurde und auch heute hier weitergeführt wird.

Beatrice UNGAR