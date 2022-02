Brukenthal-Ausstellung gastiert in Kronstadt

Ausgabe Nr. 2758

Die Ausstellung ,,Samuel von Brukenthal – ein früher Europäer“ ist ab 19. Februar bis 17. März d. J. im Multikulturellen Zentrum der Transilvania-Universität in Kronstadt (Centrul Multicultural) zu sehen, gibt das Deutsche Kulturforum östliches Europa bekannt.

In der diesbezüglichen Pressemitteilung heißt es u. a.: ,,An Samuel von Brukenthal (1721-1803) muss man eigentlich nicht erinnern, weil sein Name in Siebenbürgen bis heute präsent ist – durch das Brukenthalmuseum, die Brukenthalschule, die Brukenthalstiftung, durch vielerlei Veröffentlichungen und manch andere nach ihm benannte Einrichtung. Aber was ihn zu einer solcherart nachwirkenden Persönlichkeit macht, das wissen wohl doch die wenigsten. Der 300. Geburtstag, der letztes Jahr am 26. Juli gebührend gefeiert wurde, ist daher Anlass, an das Außergewöhnliche am Wirken Brukenthals zu erinnern: Auch wenn dieser Name heute vor allem mit Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft in Verbindung gebracht wird, so war Brukenthal doch in erster Linie ein hervorragender Administrator, ein exzellenter Kenner der komplizierten juristischen Grundlagen dieser fernen Provinz des Hauses Österreich, für das er als einziger Gouverneur siebenbürgisch-sächsischer Herkunft, protestantischer Konfession und bürgerlichen Hintergrunds wirkte und dadurch in vielfältiger Weise europäischen Standards den Weg bereitete“.

Die Eröffnung findet heute, den 18. Februar, 18 Uhr, in rumänischer Sprache statt, pandemiebedingt nur für geladene Gäste. Sie wird jedoch über den Facebook-Kanal der Veranstalter gestreamt (www.facebook.com/cutimp) und anschließend verfügbar sein. Es begrüßen der Dekan der Kronstädter Philologischen Fakultät PD Dr. Adrian Lăcătuş, seitens der Universität Klausenburg Prof. Dr. Adrian Papahagi, der Generaldirektor des Brukenthalmuseums Prof. Dr. Sabin Luca und Dr. Harald Roth vom Kulturforum während Unterstaatssekretär Thomas Şindilariu in die Biographie Brukenthals einführen wird. Musikalisch begleitet wird die von Petra Antonia Binder moderierte Vernissage von einer Aufnahme mit dem Collegium Musicum Brukenthal.

Weitere Informationen unter https://www.kulturforum.info/de/wanderausstellungen/8441-samuel-von-brukenthal-ein-frueher-europaeer

Die Ausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam entstand in Zusammenarbeit mit dem Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens, dem Brukenthalmuseum, dem Siebenbürgenforum und der Samuel-von-Brukenthal-Stiftung. Partner am Standort Kronstadt sind der Verein Cu timp pentru cultură, das Multikulturelle Zentrum der Universität Kronstadt und das Demokratische Forum der Deutschen in Klausenburg.

Beatrice UNGAR