Ski- und Snowboard-Schule auf der Hohen Rinne

Ausgabe Nr. 2754

Das Skigebiet Arena Platoș auf der Hohen Rinne betreibt auch eine Ski- und Snowboard-Schule für Kinder und Erwachsene, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Nähere Auskünfte zu dem gesamten Angebot unter https://scoaladeschi.ro/. Anmeldungen zu den Kursen unter Tel. 0774-91.02.99 oder per E-Mail contact@scoaladeschi.ro. Am Wochenende, Samstag, den 22., und Sonntag, den 23. Januar, findet in der Arena Platoș der Freestyle Open-Wettkampf statt. Teilnehmen können Snowboarder in folgenden Kategorien (Mädchen/Jungen): Groms (Kinder bis 14 Jahre), Rookies (14 bis 18 Jahre) und Erwachsene (ab 18 Jahre). Informationen zu den Einschreibungen und das genaue Programm finden Sie unter https://arenaplatos.ro/iarna/evenimente/sezon-2021-2022/eveniment/stire/freestyle.html Unser Bild: Im Angebot steht jeweils Samstag und Sonntag auch ein Programm für Vorschulkinder zwischen 3 und 6 Jahre, die auf diese Weise spielerisch erstmals mit Skiern und Schnee Kontakt aufnehmen können. Foto: scoaladeschi.ro