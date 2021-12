Viel Zeit zum leisen Nachdenken

Der Bildverlag Eichler bietet Besinnliches auf Karten und Kalendern

Ausgabe Nr. 2750

Zeit zum genauen Aufschreiben und zum leisen Nachdenken sollten wir allesamt in der Adventszeit reichlich haben. Davon ist erneut der Münchner Bildverlag Eichler vollumfänglich überzeugt. Mit einem von Hand gemachten Gruß entstehe einfach die anderswo schmerzlich vermisste echte Nähe, die ehrliche Suche nach persönlicher Anteilnahme und vielleicht sogar eine ganz besondere Nächstenliebe – vollgepackt mit Herzlichkeit.

Weihnachtskarten mit christlichen Motiven aus den wichtigsten deutschsprachigen Gebieten Rumäniens lassen zudem gute Chancen entstehen, tief Verwurzeltes ganz authentisch mitzuteilen und somit auf stillen Wegen zum leisen Nachdenken anzuregen. In einem Set von jeweils sechs Karten kann der Übermittelnde der lieben Nachrichten beispielsweise Großau entdecken. Eine Siedlung, welche von einer weithin bekannten Literatin in ihrem jüngsten Roman romantisch als „Dorf der Störche“ bezeichnet wurde und die über allerhand Bemerkenswertes verfügt. Suchten doch in dieser Gemeinde, über mehrere Generationen hinweg, Landler aus dem Salzkammergut und Siebenbürger Sachsen unter dem gleichen evangelischen Kirchendach die für den Alltag notwendige Kraft, oftmals Schutz vor Gefahren und immer Halt in nicht einfachen Zeiten. Aber auch das durch seine imposante Wehrkirche im Bewusstsein vieler verankerte Birthälm gibt es als Miniaturausgabe. Karten von Temeswar im Banat sind für den genau Schauenden weitere Impulsgeber für weihnachtliche Motive. Die Aufnahmen entstanden in dortigen Kirchen.

In dem im gleichen Verlag herausgebrachten Postkartenkalender mit Namenstagen entdeckt der erwartungsfreudig Sehende eine Ablichtung des durch einen Dokumentarfilm bereits vor einigen Jahren verewigten Gürteln. Aber auch Hetzeldorf oder ein frivoler, bei Rosenau abgelichteter Braunbär wecken den in diesen Wochen unbedingt notwendigen Frohsinn.

Als absoluter Klassiker gelten die bei diesem Anbieter angebotenen Landschaften Siebenbürgens. Frischluftzufuhr für das personengebundene Gemüt gibt es beispielsweise bei Sichten auf den Königstein oder dem zum Wandern einladenden Harbachtal. Fernweh oder Heimweh erzeugen natürlich Kamera geschärfte Sehnsuchtsblicke auf die üppigen Fogarascher Berge.

Bei der Kreation „Bilder aus Siebenbürgen“ wiederum obsiegt zuweilen Bewährtes, wie eine farbenfrohe Momentaufnahme von einer Feier in Hermannstadt. Wir erfahren im Begleittext: „Die Tradition, zum Anfang des Monats das Maifest zu feiern, wurde von den Schülern der deutschen Schulen nach der Revolution wieder aufgenommen. Am Großen Ring findet vor der Kulisse des Brukenthalmuseums und des Bürgermeisteramtes ein Aufmarsch der Teilnehmer mit stetig wechselnden Formationen statt…“

Roland BARWINSKY

Alle hier vorgestellten Kalender für das Jahr 2022 aus dem Bildverlag Eichler – Lucile-Grahn-Str. 46, 81675 München, Deutschland, Telefon 0049 (89) 41.768.777 – liegen in Hermannstadt in der Schiller-Buchhandlung und im Erasmus-Büchercafé auf.