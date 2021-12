Erster Geldschein mit Frauenbildnis

Ausgabe Nr. 2751

Einen 20-Lei-Geldschein hat die Rumänische Nationalbank zum 1. Dezember d. J. in Umlauf gebracht. Es ist der erste Geldschein, den ein Frauenbildnis ziert und der erste 20-Lei-Geldschein nach der Wende. Es handelt sich um Ecaterina Teodoroiu. Ecaterina Teodoroiu (eigentlich Cătălina Toderoiu) ist am 16. Januar 1894 in Vădeni (heute eingemeindet in Târgu Jiu) geboren und im Ersten Weltkrieg am 23. August 1917 bei der Schlacht von Mărășești gefallen. Sie ging als ,,Eroina de la Jiu“ (die Heldin aus dem Schiltal), in die Geschichte ein. Unser Bild: Bei der offziellen Präsentation setzte der Gouverneur der Rumänischen Nationalbank, Mugur Isărescu, seine Unterschrift symbolisch auf den überdimensionierten Geldschein und sagte, man trage damit der Gleichberechtigung Rechnung.

Foto: Inquam Photos/Octav GANEA