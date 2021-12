Ausgabe Nr. 2750

Am 30.November feierte Pfarrer Dietrich Galter (im Bild) sein 30. Pfarramtsjubiläum. Am 30. November 1991 hatte die Präsentation in der evangelischen Kirche Neppendorf stattgefunden. Seit damals hat das Pfarrerehepaar Dietrich und Sunhild Galter ,,segensreich in der Gemeinde und im Gemeindeverband Neppendorf“ gewirkt. Mehr dazu in einer unserer nächsten Ausgaben.

Foto: Beatrice UNGAR