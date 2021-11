Weihnachtsmarkt nur für Geimpfte

Mit weniger Häuschen aber mit Eislaufplatz und Riesenrad

Ausgabe Nr. 2748

Der Hermannstädter Weihnachtsmarkt beginnt heuer am Freitag, dem 26. November, wie gewohnt auf dem Großen Ring. Nachdem im Vorjahr der Weihnachtsmarkt pandemiebedingt nicht stattgefunden hat, wird er in diesem Jahr in kleinerem Maße mit weniger Häuschen unter dem Lichterzelt aufgebaut.

Der Markt wird umzäunt sein und nur geimpfte Menschen können nach dem Vorzeigen des grünen Zertifikats hereingelassen werden. Maximal 2.500 Menschen können auf einmal den Weihnachtsmarkt besuchen. Der Eingang zum Markt wird von der Heltauergasse gemacht.

Im roten „Häuschen des Weihnachtsmanns“ (Căsuța lui Moș Crăciun), das vor dem Durchgang zwischen Rathaus und Römisch-Katholischer Stadtpfarrkirche auf dem Großen Ring steht, funktioniert bis einschließlich Sonntag, den 21. November, täglich zwischen 12 und 20 Uhr, ein Impfzentrum. Darin kann man sich kostenlos mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer impfen lassen, aber auch von Mitarbeitern des Roten Kreuzes täglich zwischen 16 und 18 Uhr mit einem Schnelltest auf Corona testen lassen.

„Împreună repornim Crăciunul prin vaccinare“, deutsch „Gemeinsam setzen wir durch Impfung Weihnachten wieder in Gang“, heißt das Motto der kleinen Impfkampagne, die im Häuschen des Weihnachtsmanns noch bis Sonntag, dem 21. November, veranstaltet wird.

Andrei Drăgan Răduleț, der Organisator des Weihnachtsmarkts von dem Verein Events for Tourism, hofft, dadurch mehr Leute zum Impfen zu motivieren. Am Donnerstag der Vorwoche, dem 11. November, gab er in einer Pressekonferenz auf dem Großen Ring offiziell bekannt, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden wird. Letzterer wird etwas kleiner ausfallen als gewohnt, mit 80 Holzhäuschen, das sind 30 Prozent weniger als vor zwei Jahren, ohne den kleinen Zug für Kinder und die Autoscooter-Anlage. „Pandemiebedingt mussten wir heuer auf die Konzerte verzichten. Es wird auch kein Eröffnungskonzert geben. Stattdessen wird Weihnachtsmusik auf dem gesamten Markt zu hören sein“, sagte Andrei Drăgan Răduleț.

Dafür wird aber das Riesenrad wieder aufgestellt und der Eislaufplatz aufgebaut. Außerdem können auch in diesem Jahr Projektionen an den Häuserfassaden auf dem Großen Ring Abend für Abend bewundert werden. Mit dem Aufbau der Weihnachtsdekoration und des 24 Meter hohen künstlichen Weihnachtsbaums wurde schon begonnen. Der Weihnachtsmarkt bleibt bis zum 2. Januar geöffnet.

Cynthia PINTER