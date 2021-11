Hohe Auszeichnung für Emil Hurezeanu

Ausgabe Nr. 2746



In Anerkennung der um die Bundesrepublik erworbenen besonderen Verdienste während dessen Amtszeit in Berlin, verlieh Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Rumäniens Botschafter Emil Hurezeanu (links) das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der inzwischen als Botschafter Rumäniens in Wien akkreditierte Gewürdigte nahm die Auszeichnung im Rahmen eines Festaktes am 8. Oktober d. J. von seinem deutschen Amtskollegen Ralf Beste (rechts) in dessen Residenz in Wien entgegen.

Foto: Rumänische Botschaft Wien