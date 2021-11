Glückliche Organisatoren und Teilnehmer

Hochkarätige Tanzsport-Wettkämpfe beim Transylvanian Grand Prix Sibiu

Zum ersten Mal in der Geschichte des Rumänischen Tanzsportverbandes wurden in einem Jahr drei Weltmeisterschaften in Rumänien organisiert: Junioren 2 Latino, Jugend 10 Tänze und U21 Latino. Diese fanden am vergangenen Wochenende in der Transilvania-Halle in Hermannstadt statt, zusammen mit weiteren Wettkämpfen, einschließlich World Open.

Rund 1.000 Sportler aus 42 Ländern haben bei dem Transylvania Grand Prix Sibiu von Freitag bis Sonntag in der Transilvania-Halle bei nationalen und internationalen Tanzsport-Wettkämpfen ihr Bestes gegeben. Organisatoren und Teilnehmer waren glücklich, dass zumindest einige der internationalen Tanzsport-Wettkämpfe wieder ausgetragen werden konnten, denn z. B. haben dieses Jahr weltweit nur vier World Open-Wettkämpfe stattgefunden. Umso wichtiger war es für den Rumänischen Tanzsportverband, in Hermannstadt drei Weltmeisterschaften organisieren zu dürfen. Schon 2017 und 2018 haben hier Weltmeisterschaften stattgefunden. Die WM-Ergebnisse: Junior2 Latino: Ana Maria Târzianu und Răzvan Zaharia (Rumänien), Sofiia Surnakova und Nikita Kulpin (Russland), Olga Borzova und Vladislav Sokolov (Russland); U21 Latino: Ariadna Tishova und German Pugachev (Russland); Polina Baryshnikova und Vladislav Untu (Republik Moldova), Mihaela Antonova und Antonio Mosa (Frankreich).

Auf www.facebook.com/tran sylvaniangrandprixsibiu sind alle Ergebnisse und Aufzeichnungen der Wettkämpfe zu sehen.

Ruxandra STĂNESCU