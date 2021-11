Ein ausgezeichneter Musiker

Der Dirigent Petre Sbârcea ist tot

Im Vorfeld der Europa-Tournee der Hermannstädter Staatsphilharmonie, die vom 7. November bis 16. Dezember 2021 stattfinden soll, ist deren langjähriger Dirigent und Leiter Petre Sbârcea am 30. Oktober d. J. verstorben. Sbârcea hatte 1981 das Orchester der Hermannstädter Staatsphilharmonie auf seiner ersten Auslandstournee geleitet, anlässlich der Eröffnung der Oper in Bastia auf Korsika.

Der am 27. Dezember 1931 in Segarcea Geborene war von 1957 bis 1976 Dirigent an der Rumänischen Nationaloper in Klausenburg, von 1976 bis 1990 Erster Dirigent und Leiter und bis 2012 Erster Dirigent der Hermannstädter Staatsphilharmonie bzw. von 1991 bis 2000 Leiter der Rumänischen Nationaloper in Klausenburg, wo er auch an der Musikakademie als Professor tätig war. Die Hermannstädter Musikliebhaber erinnern sich gerne an den dynamischen Dirigenten, der schon mal geradezu ins Tanzen geriet und das Orchester zu Hochleistungen brachte.

So schrieb Ilse Pfaff in ihrem Konzertbericht in der Hermannstädter Zeitung (damals Die Woche) Nr. 720 vom 2. Oktober 1981 Folgendes: ,,Die Philharmoniker bewiesen wieder einmal, dass sie trotz Unterbesetzung, durchaus den Anforderungen eines solch anspruchsvollen Werkes gewachsen sind, besonders, wenn sie von einem so ausgezeichneten Musiker, wie Petre Sbârcea es ist, geleitet werden, eines Musikers, der auch an den Kulminationspunkten, an den Stellen des kräftigsten Fortissimo, nie an innerer Spannkraft verliert, sondern im Gegenteil erst dann voll in seinem Element zu sein scheint. Nur so konnte das majestätische, grandiose Finale der Suite zu einem nachhaltigen Konzerterlebnis werden.“ Es handelte sich um das Sinfoniekonzert vom 29. September 1981, mit dem ,,anspruchsvollen Werk“ ist die von Maurice Ravel orchestrierte Suite ,,Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski gemeint.

Petre Sbârcea war u. a. Ehrenbürger sowohl von Hermannstadt – die Auszeichnung überreichte ihm am 26. Januar 2009 der damalige Bürgermeister Klaus Johannis – als auch von Klausenburg und Ehrendoktor der Klausenburger ,,Babeș-Bolyai“-Universität.

Beatrice UNGAR