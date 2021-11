Brâncuși-Preis für Peter Jacobi

Ausgabe Nr. 2747



In Anerkennung seiner Verdienste um die Förderung von Werten in der bildenden Kunst hat das Constantin Brâncuși-Zentrum für Forschung, Dokumentation und Förderung in Partnerschaft mit dem Rumänischen Kulturinstitut den Constantin Brâncuși-Nationalpreis 2020 dem Bildhauer Peter Jacobi verliehen. Gewürdigt wurde damit die Ausstellung „Bilderfahrzeuge. Eine Retrospektive Peter Jacobi” , die im Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst in Bukarest vom 11. Dezember 2020 bis zum 28. März 2021 zu sehen war. Die von Sandra Demetrescu kuratierte Ausstellung zeigte 100 Werke des Künstlers, die mehr als sechs Jahrzehnte seines künstlerischen Schaffens erfassen. Unser Bild: Peter Jacobi und sein den Opfern der Russlanddeportation gewidmetes Relief ,,Fufoaika“ in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche.

Foto: Laura HALDING-HOPPENHEIT