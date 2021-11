Botschafterin auf Antrittsbesuch

Ausgabe Nr. 2749



Die Österreichische Botschafterin in Bukarest, I. E. Adelheid Folie, besuchte am Montag und Dienstag erstmals seit ihrem im September d. J. erfolgten Amtsantritt Hermannstadt. Der hohe Gast hatte Gespräche mit Bürgermeisterin Astrid Fodor, mit der Kreisratsvorsitzenden Daniela Cîmpean, mit dem DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr und dem DFDR-Geschäftsführer Benjamin Józsa, mit der Leiterin des Samuel-von-Brukenthal-Gymnasiums Monika Hay und mit dem Präfekten Mircea-Dorin Crețu. Unser Bild: Botschafterin Adelheid Folie (Bildmitte) bei einem kleinen Stadtrundgang in Begleitung von Dr. Paul-Jürgen Porr (links) und dem Österreichischen Honorarkonsul in Hermannstadt, Andreas Huber. Foto: Beatrice UNGAR