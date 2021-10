Premiere an der deutschen Abteilung

Ausgabe Nr. 2744



you-tópia lautet der Titel der ersten Premiere der deutschen Abteilung des Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheaters (TNRS), die an diesem Wochenende stattfindet. Morgen wird auf der TNRS-Bühne die Vorpremiere gezeigt und am Sonntag die Premiere. Beide Vorstellungen beginnen um 19 Uhr. Bei dem Stück handelt es sich um ein Projekt zur Dichtung der Avantgarde in Rumänien. Regie führen Edith Buttingsrud Pedersen und Florian von Hoermann. Es spielen: Johanna Adam , Emöke Boldizsar, Daniel Plier, Fabiola Petri, Lukas Redemann, Benedikt Häfner, Ana Tiepac, Eva Frățilă, Patrick Imbrescu, Ștefan Tunsoiu und Yannick Becker. Unser Bild: Szenenfoto von den Proben, die auf einem Industriegelände stattgefunden haben, mit Fabiola Petri, Eva Frățilă, Lukas Redemann, Patrick Imbrescu (v. l. n. r.).

Foto: TNRS