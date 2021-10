Ausgabe Nr. 2741



Das Studententanzfestival „Sibiu Dans Festival“ fand am vergangenen Freitag und Samstag im „Ion Besoiu“ Kulturzentrum statt. Das Festival bestand aus einem Wettbewerb, wo Gruppen oder einzelne Tänzer aus dem ganzen Land gegeneinander antraten sowie den zwei Shows „Juliet’s Love“ von Mario Dance Atelier aus Klausenburg am Freitagabend und „Romeo și Julieta“ von Microbis vom Studentenkulturhaus Hermannstadt am Samstagabend. Mehr zum Festival lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. Unser Bild: Alina Găvozdea und Florin Oros in der Vorstellung ,,Romeo und Julia“ nach William Shakespeare in der Choreografie von Hugo Wolff, die neueste Produktion von Microbis.

Foto: Werner FINK