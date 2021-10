Gabriel Tischer in den Vorstand gewählt

Mitgliederversammlung des DFDH fand in der Stadtpfarrkirche statt

Ausgabe Nr. 2741

Die Mitgliederversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt fand am Dienstag, dem 28. September, in der frisch renovierten evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt statt. Dringende und wichtige Forumsangelegenheiten wurden dabei besprochen. Die Sitzung leitete der Vorsitzende des Hermannstädter Forums, Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter. Innerhalb der Sitzung wurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Es handelt sich um Gabriel Tischer, Vorsitzender des Kreisforums Hermannstadt, Mitglied des Hermannstädter Kreisrats und ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrates des Internationalen Flughafens Hermannstadt. Er wurde mit 45 von insgesamt 49 Stimmen gewählt.

Zudem wurde beschlossen das vor kurzem rückerstattete Hermes-Haus am Kleinen Ring Nr. 11, in dem sich der Sitz des Astra-Museums und des Astrafilm Studios befinden, an das Astra-Museum zu verkaufen.

Rückerstattet an das Hermannstädter Forum wurde auch das Grundstück unter der rumänisch-orthodoxen Kirche in der Salzgasse/Constituției Nr. 26. Abgestimmt wurde, das Grundstück an die orthodoxe Kirchengemeinde zu verkaufen; der Vorstand hat den Auftrag erhalten, über den Preis zu verhandeln. Die Endabstimmung erfolgt dann in einer nächsten Mitgliederversammlung.

Einen Tausch zweier Immobilien schlug Prof. Pinter als nächstes vor. Das Hermannstädter Forum hat das ,,Gute Haus“ im Stadtteil Neppendorf und die Hermannstädter evangelische Kirchengemeinde hat das Haus, in dem der Forums-

kindergarten seinen Sitz hat, zurückerstattet bekommen. Der Vorstand des Hermannstädter Forums hat daraufhin beschlossen, einen Tausch zu machen, so dass beide Institutionen in eigenen Häusern bleiben können. Dieser Immobilientausch wurde ebenfalls zur Wahl der versammelten Mitglieder gestellt und angenommen.

Als letzter Punkt auf der Tagesordnung stand die Wahl eines neuen Vorstandmitglieds, das Bürgermeisterin Astrid Fodor ersetzen sollte, die zum Jahresbeginn aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Dr. Paul- Jürgen Porr schlug den Vorsitzenden des Kreisforums Hermannstadt und Kreisrat Gabriel Tischer vor, der danach von der Mehrheit der Anwesenden auch gewählt wurde.

Cynthia PINTER