31. Sachsentreffen in Großau am 17. und 18. September

Das 31. Sachsentreffen findet heute und morgen in der Kirchenburg in Großau statt. Heute, 17 Uhr, stellt Dr. Harald Roth die Ausstellung „Brukenthal – ein früher Europäer“ vor. Anschließend präsentiert Thomas Șindilariu das Buch „Schwarzer Tod und Pest im frühneuzeitlichen Hermannstadt“ und Kurator Matthias Krauss führt durch die Kirchenburg. Um 19 Uhr wird der Film „Hans Otto Roth – ein herausragender Politiker“ von Eduard Schneider gezeigt und ab 20 Uhr gibt es eine Tanzunterhaltung mit Trio Saxones Plus in der Pfarrscheune.

Morgen kann man ab 9 Uhr die Stände besuchen, ab 9.30 Uhr gibt es ein Kinderprogramm und um 10 Uhr findet der Festgottesdienst statt. Ab 11.45 Uhr sind der Trachtenumzug und der Auftritt der Tanzgruppen geplant. Ab 14 Uhr findet in der Kirche die Festveranstaltung statt, bei der Thomas Șindilariu den Festvortrag zum Thema „Samuel von Brukenthal“ hält und die Honterusmedaille an Rosemarie Müller verliehen wird. Um 16 Uhr zeigt die Siebenbürgische Theatergruppe Augsburg das Stück „Dot Getzich uch der Aperat“ von Hilde Jochum (Regie: Maria Schenker) im Ausstellungsraum.

Entsprechend den gültigen Bestimmungen zum Infektionsschutz ist der Eintritt nur möglich mit einem Impfnachweis oder dem Nachweis der Genesung oder einem gültigen anerkannten Covid19-Test mit negativem Ergebnis. In geschlossenen Räumen und in allen offenen Bereichen, wo Menschen dicht beisammen stehen, besteht Mundschutzpflicht.